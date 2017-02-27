RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12043120441204512046
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 14:50

  orest написав:Держмитслужба оприлюднила повні річні дані:
товарообіг України у 2025 році склав $125,1 млрд.
Імпорт — $84,8 млрд,
Експорт — $40,3 млрд.
76% імпорту — оподаткований, становив $64,3 млрд.
Ключова залежність від окремих товарних груп:
Паливно-енергетичні товари, машини та обладнання забезпечили майже 60% усіх митних надходжень, хоча їхня частка у вартісному імпорті значно менша.
Географія імпорту та експорту без суттєвих змін
Китай залишається головним джерелом імпорту,
Польща — ключовим торговельним партнером як для імпорту, так і для експорту.
Структура експорту — без прориву:
Продовольчі товари – 22,5 млрд дол.
Метали та вироби з них – 4,7 млрд дол.
Машини, устаткування, транспорт – 3,6 млрд дол.
Щодо імпорту:
Машини, устаткування, транспорт – 34 млрд дол.
Продукція хімічної промисловості – 12,5 млрд дол.
Паливно-енергетичні товари – 10,5 млрд дол.

Думаю що не треба особливо пояснювати які зараз перспективи і реалії нашого металургійного комплексу, з огляду на ситуацію з електроенергією. Щодо продовольчих товарів, значну частку в експорті сг продукції займає соняшникова олія. Нагуглити ситуацію в даному сегменті дуже просто. З іншої сторони маємо значний ріст імпорту електроенергії, газу та пального (збільшення для генераторів).
Що буде робити НБУ в ситуації, яка склалася, передбачити важко. Будуть дії регулятора зумовлені економічними міркуваннями чи політичними хотілками керівництва, невідомо.

с уходом ДС ветку ,помоему, можно удалить
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4513
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 14:52

  Vadim_ написав:
  orest написав:Держмитслужба оприлюднила повні річні дані:
товарообіг України у 2025 році склав $125,1 млрд.
Імпорт — $84,8 млрд,
Експорт — $40,3 млрд.
76% імпорту — оподаткований, становив $64,3 млрд.
Ключова залежність від окремих товарних груп:
Паливно-енергетичні товари, машини та обладнання забезпечили майже 60% усіх митних надходжень, хоча їхня частка у вартісному імпорті значно менша.
Географія імпорту та експорту без суттєвих змін
Китай залишається головним джерелом імпорту,
Польща — ключовим торговельним партнером як для імпорту, так і для експорту.
Структура експорту — без прориву:
Продовольчі товари – 22,5 млрд дол.
Метали та вироби з них – 4,7 млрд дол.
Машини, устаткування, транспорт – 3,6 млрд дол.
Щодо імпорту:
Машини, устаткування, транспорт – 34 млрд дол.
Продукція хімічної промисловості – 12,5 млрд дол.
Паливно-енергетичні товари – 10,5 млрд дол.

Думаю що не треба особливо пояснювати які зараз перспективи і реалії нашого металургійного комплексу, з огляду на ситуацію з електроенергією. Щодо продовольчих товарів, значну частку в експорті сг продукції займає соняшникова олія. Нагуглити ситуацію в даному сегменті дуже просто. З іншої сторони маємо значний ріст імпорту електроенергії, газу та пального (збільшення для генераторів).
Що буде робити НБУ в ситуації, яка склалася, передбачити важко. Будуть дії регулятора зумовлені економічними міркуваннями чи політичними хотілками керівництва, невідомо.

с уходом ДС ветку ,помоему, можно удалить

є ще варіант - піти та не повернутися ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11362
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 15:06

  Shaman написав:
  Vadim_ написав:
  orest написав:Держмитслужба оприлюднила повні річні дані:
товарообіг України у 2025 році склав $125,1 млрд.
Імпорт — $84,8 млрд,
Експорт — $40,3 млрд.
76% імпорту — оподаткований, становив $64,3 млрд.
Ключова залежність від окремих товарних груп:
Паливно-енергетичні товари, машини та обладнання забезпечили майже 60% усіх митних надходжень, хоча їхня частка у вартісному імпорті значно менша.
Географія імпорту та експорту без суттєвих змін
Китай залишається головним джерелом імпорту,
Польща — ключовим торговельним партнером як для імпорту, так і для експорту.
Структура експорту — без прориву:
Продовольчі товари – 22,5 млрд дол.
Метали та вироби з них – 4,7 млрд дол.
Машини, устаткування, транспорт – 3,6 млрд дол.
Щодо імпорту:
Машини, устаткування, транспорт – 34 млрд дол.
Продукція хімічної промисловості – 12,5 млрд дол.
Паливно-енергетичні товари – 10,5 млрд дол.

Думаю що не треба особливо пояснювати які зараз перспективи і реалії нашого металургійного комплексу, з огляду на ситуацію з електроенергією. Щодо продовольчих товарів, значну частку в експорті сг продукції займає соняшникова олія. Нагуглити ситуацію в даному сегменті дуже просто. З іншої сторони маємо значний ріст імпорту електроенергії, газу та пального (збільшення для генераторів).
Що буде робити НБУ в ситуації, яка склалася, передбачити важко. Будуть дії регулятора зумовлені економічними міркуваннями чи політичними хотілками керівництва, невідомо.

с уходом ДС ветку ,помоему, можно удалить

є ще варіант - піти та не повернутися ;)

шо читать ? гадания "экспердов" вилами по воде?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4513
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 15:28

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:
  Vadim_ написав:с уходом ДС ветку ,помоему, можно удалить

є ще варіант - піти та не повернутися ;)

шо читать ? гадания "экспердов" вилами по воде?

я ж пропоную - просто піти та не читати. ;)

й про всяк випадок - коли хтось каже, що може спрогнозувати курс - то перед вами черговий казкар. 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11362
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 15:31

  Shaman написав:
  Vadim_ написав:
  Shaman написав:є ще варіант - піти та не повернутися ;)

шо читать ? гадания "экспердов" вилами по воде?

я ж пропоную - просто піти та не читати. ;)

й про всяк випадок - коли хтось каже, що може спрогнозувати курс - то перед вами черговий казкар. 8)

вы пишите
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4513
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 15:36

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:
  Vadim_ написав:шо читать ? гадания "экспердов" вилами по воде?

я ж пропоную - просто піти та не читати. ;)

й про всяк випадок - коли хтось каже, що може спрогнозувати курс - то перед вами черговий казкар. 8)

вы пишите

що саме? які були валютні інтервенції? чи скільки зараз грошей у банківській системі?

а куди буде рухатися курс - я не прогнозую... ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11362
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 15:39

  Shaman написав:
  Vadim_ написав:
  Shaman написав:я ж пропоную - просто піти та не читати. ;)

й про всяк випадок - коли хтось каже, що може спрогнозувати курс - то перед вами черговий казкар. 8)

вы пишите

що саме? які були валютні інтервенції? чи скільки зараз грошей у банківській системі?

а куди буде рухатися курс - я не прогнозую... ;)

все інше пі.уй
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4513
З нами з: 23.05.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 16:01

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:
  Vadim_ написав:вы пишите

що саме? які були валютні інтервенції? чи скільки зараз грошей у банківській системі?

а куди буде рухатися курс - я не прогнозую... ;)

все інше пі.уй

все зрозуміло :oops: вам до казкарів ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11362
З нами з: 29.09.19
Подякував: 810 раз.
Подякували: 1709 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 12043120441204512046
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3643, 3644, 3645
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
36442 38398902
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 січ, 2026 11:42
Ірина_
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 215, 216, 217
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
2161 13671631
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 гру, 2025 10:16
Модератор
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7978 23647182
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.