Додано: Суб 17 січ, 2026 18:39

Я викладав своє бачення, як зараз формується попит на готівкову валюту. Думаю, що головне джерело попиту зараз на паузі. Впевнений, що ще не вся грн конвертована, але вони притихли. Попиту від бізнесу мінімальний. Дуже впала реалізація, виросли витрати на пальне для генераторів і тд. Головним зараз є курс на МБ. Готівка буде триматися при ньому. Але не нижче. А трохи згодом може вступити в гру відкладений попит.



В умовах різкого (чи стабільного постійного) росту ніхто, без крайньої необхідності, не буде поспішати продавати валюту (адже завтра буде дорожче). Це стосується як готівки так і безготівки, бізнес зараз може притримувати експортні надходження.



Та не треба забувати, що зараз курс - це не тільки один з головних чинників інфляції, на яку регулятор підзабив, але й політичний чинник. Може статися так, що комусь треба буде продемонструвати якийсь швидкий і відчутний позитив. Тоді грн може відчутно і швидко зміцнитися. Але якщо ціль стоїть довести всіх до межі терпіння всіма (любими) методами то курс тут теж не останній інструмент...