Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 08:30

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Коли Україна перестане залежати від кредитів — прогноз МВФ до 2030 року
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 08:49

  dimo_0n написав:
  budivelnik написав:В мене є 1000 одиниць товару по 1000 грн закупки=я витратив 1 млн при ціні продажу 1200 грн... тобто провівши якусь роботу по закупці/продажу товарів я отримую 1 200 000 виручки
З яких з 200 000=(1200000 продажа - 1000000 закупка) і з цих 200 000 я сплачу 100 000 податків....
З цим розібрались ?
Не, не разобрались. выходит маржа 20%, а прибыль 10%. Странный бизнесс на 10% прибыли, в гривне, с текущими рисками в УА.... Даже ОВДП выглядят пижже )))
А якщо я напишу що маржа в середньому по торговій точці 15% , а чистий прибуток 2%, бо 8% це податки , а 5% це оплата працівників ... і це ще дуже добре....
Правда маленькі уточнення-це в місяць а не в рік + це від обороту а не від капіталу, з другого боку яка різниця в місяць чи рік якщо від обороту :D

Варто зауважити , що є реальний торгово/виробничий бізнес, прибутковість якого як на качелях... але вийти з нього навіть в найнижчій точці, щоб зайти в найвищій-все одно не вдасться.
Тут немає перодів місяць-три-рік....
Тут роками працюєш в нул , щоб набивши клієнтуру -працювати в плюс... деколи бувають кризові явища коли роками в мінус(той самий ковід чи Війна), але вийти з нього можна... зайти назад не вдасться.

трошки порився в паперах і знайшов ще одну формулу..
Оборот=6*вкладений капітал
Тобто Чистий прибуток на вкладений капітал =6*2%=12% річних .... так в гривні, але капітал то застрахований від інфляції бо знаходиться в матеріальних ресурсах(те саме приміщення) а оборотні кошти до основних десь 30%
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 11:43

  budivelnik написав:А якщо я напишу що маржа в середньому по торговій точці 15% , а чистий прибуток 2%, бо 8% це податки , а 5% це оплата працівників ... і це ще дуже добре....
Правда маленькі уточнення-це в місяць а не в рік

т.е. +/- 12% в год с ненулевой вероятностью прилета шахеда по товару, потери производства, складских помещений? и это же в гривне? ммм... тоже не очень выглядит, когда ОВДП дают 15-16. В довоенное время еще ОК. А сейчас... Я понятия не имею какой у вас бизнес, но даже если сейчас он как на качелях, то я бы подумал о будущем. Кормово-выробныча база опадаткування сужается, средний класс выводит денежку в другие юрисдикции, т.к. все понимают что грядет неминуче пидвыщення податкив. В той или иной форме. + инфляция, о которой вы трубили кстати+ сужение в целом рынка потребителя. Перспиктивно? Ну если вы еще этим занимаетесь, то наверное для вас - да. Я б в такую историю не полез. 10 в долларе дает простой СП500 на фонде. Если поднатужиться и почитать отчеты, использовать какую-нить стратегию ДЦА\ДЦФ - можно делать больше. У меня по прошлому году 35% вышло. По этому году с Ормузом вместе - 14% на сегодня. И это далеко не заоблочно. ребята которые давно в теме - делают больше. Тот же Найман(наш инвестор местного разлива, экономист, с своим фондом Хагс). И это сидя в трениках перед ноутбуком. Без поиска персонала, без судов по НДСу, без головняка от бухгалтера про изменения в НКУ, без судовых споров с налоговой, без проверок охороны праци и прочей чухни...

Но каждому свое. Как диверсификация активов - может быть ваш бизнесс и интересен. но в качестве парковки капитала в воюющей стране - для меня спорно. особенно с его ликвидностью и возможностью быстрого выхода в кеш...
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 12:12

пішли казки - 35% в валюті... це ви вже можете повчати Сороса та Баффета...

а коли ви оцінюєте бізнес - ви розумієте, чим відрізняється маржа при продажі та ROIC? схоже, що ні... але "використовуєте стратегії"... успіхів... чекаємо розповідей про 50%, це ж неважко :lol:

"Кормово-выробныча" теж термін явно не з лексикона економіста...
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 12:27

  Shaman написав:"Кормово-выробныча" теж термін явно не з лексикона економіста..

А я нигде и не говорил про то, что я экономист. Я просто владею школьной математикой начальных классов. Этого вполне достаточно чтобы понимать - интересно ли вкладывать в тот или иной бизнесс.

  Shaman написав:пішли казки - 35% в валюті... це ви вже можете повчати Сороса та Баффета...

Ну как бы воть
ЗображенняЗображення


Баффет и я - на разных уровнях развития. У меня нет капиталла в миллиарды у.е., и я не обязан сдавать отчетность о сделках, как его фонд... При этом у меня свои приимущкства.
Имея миллиард баффета, достаточно его вложить в трежеря под 4 годовых и получать около 4 млн в месяц.... Думаю на эти деньги можно жить... в любой точке мира... Но жизнь будет скучной и неинтересной. Поэтому они и занимаются не только инфестициями, но и благотварительностью... Но это вообще другая тема.

Если сравнивать бизнесс будивельника с текущими 12%\год в грн и того же СП500, который существует явно дольше, имеет диверсификацию, другую юрисдикцию, возможность взять под этот актив - кредит, имеет достаточно высокую ликвидность... Куда бы вы вложили свой капитал?
Востаннє редагувалось dimo_0n в Вів 21 кві, 2026 15:20, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 12:45


Фінал квітня 2026 року у фазі валютного спокою. Поки НБУ тримає долар за допомогою резервів, світові ринки штормлять євро, а золото злітає до рекордних позначок. Розбираємо детальні цифри на міжбанку та в обмінниках разом із Тарасом Лєсовим із Глобус Банку.

Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 15:40

  dimo_0n написав:. Этого вполне достаточно чтобы понимать - интересно ли вкладывать в тот или иной бизнесс.
А може по порядку
Є бізнес, якому 30 років , який 25 років давав більше 20% , зараз дає 12%....
Можна звичайно все розпродати і піти бавитись в рулетку форекс/казино.....
А можна спокійно залишатись в існуючому....
Тому
Я правильно зробив , що 30 років тому НЕ ПІШОВ шукати плюс 50% ?
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 16:03

рулетка\форекс\казино - то трохи про інше... Не плутайте.
Есть вполне легитимный фондовый рынок, где компания выходит и привлекает капитал за акции. Прям как ваш бизнесс берет кредит или займ у знакомых. Только масштаб трошки другой. Все регулирует комиссия по цінним паперам, а не кунгусско-конгломератская банда при власти. Есть понятные права и правила для всех, а не схемки-темки.
  budivelnik написав:Я правильно зробив , що 30 років тому НЕ ПІШОВ шукати плюс 50% ?

Каждый сам кузнец своего НЕсчастья(с)
Если вас все устраивает - то сделали все верно.
Мне такой вариант сопоставления риск\доходность - не подходит даже в качестве зайти инвестором. Сейчас стройка таунхаузов на "необстреливаемых" территориях(даже не западная) дают 20-30% по году.... Но да, это временно.... Как и все в принципе в этой жизни...
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 16:17

  dimo_0n написав:...
Если сравнивать бизнесс будивельника с текущими 12%\год в грн и того же СП500, который существует явно дольше, имеет диверсификацию, другую юрисдикцию, возможность взять под этот актив - кредит, имеет достаточно высокую ликвидность... Куда бы вы вложили свой капитал?

ваш графік показує що? зростання Амазону? вгадали з інвестиціями. але подивимось за кілька років.

ви пропустили моє зауваження, що ви взагалі неправильно рахуєте дохідність Будівельника. але то таке...
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 16:19

це зайвий раз показує, що початкову освіту ви отримали, але як вон працює так й не зрозуміли...

фондовий ринок, який й близкько не корелює з дохідністю акцій - це те саме казино...
