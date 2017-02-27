Додано: Вів 21 кві, 2026 11:43

Правда маленькі уточнення-це в місяць а не в рік А якщо я напишу що маржа в середньому по торговій точці 15% , а чистий прибуток 2%, бо 8% це податки , а 5% це оплата працівників ... і це ще дуже добре....Правда маленькі уточнення-це в місяць а не в рік

т.е. +/- 12% в год с ненулевой вероятностью прилета шахеда по товару, потери производства, складских помещений? и это же в гривне? ммм... тоже не очень выглядит, когда ОВДП дают 15-16. В довоенное время еще ОК. А сейчас... Я понятия не имею какой у вас бизнес, но даже если сейчас он как на качелях, то я бы подумал о будущем. Кормово-выробныча база опадаткування сужается, средний класс выводит денежку в другие юрисдикции, т.к. все понимают что грядет неминуче пидвыщення податкив. В той или иной форме. + инфляция, о которой вы трубили кстати+ сужение в целом рынка потребителя. Перспиктивно? Ну если вы еще этим занимаетесь, то наверное для вас - да. Я б в такую историю не полез. 10 в долларе дает простой СП500 на фонде. Если поднатужиться и почитать отчеты, использовать какую-нить стратегию ДЦА\ДЦФ - можно делать больше. У меня по прошлому году 35% вышло. По этому году с Ормузом вместе - 14% на сегодня. И это далеко не заоблочно. ребята которые давно в теме - делают больше. Тот же Найман(наш инвестор местного разлива, экономист, с своим фондом Хагс). И это сидя в трениках перед ноутбуком. Без поиска персонала, без судов по НДСу, без головняка от бухгалтера про изменения в НКУ, без судовых споров с налоговой, без проверок охороны праци и прочей чухни...Но каждому свое. Как диверсификация активов - может быть ваш бизнесс и интересен. но в качестве парковки капитала в воюющей стране - для меня спорно. особенно с его ликвидностью и возможностью быстрого выхода в кеш...