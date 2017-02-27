Додано: Нед 07 чер, 2026 11:20

На БС все в підвішеному стані. Відсутні хоч якісь домовленості, Ормузька протока то «заблокована», то «розблокована». Поки Трамп паралізований чи то лікарями чи страхом усвідомлення, що натворив і що очікує через пів року, а величезне військове угруповання США без толку стоїть в Перській затоці і спалює мільярди бюджету США, Китай, як я і писав раніше, розпочав морське блокування Тайваню. Очевидно, що це без надлишкової військової компоненти і під «соусом» протистояння Філіпінам і Японії, але йде активне вияснення, на що здатне НАТО, чи регіональні лідери як то Японія і Австралія і на скільки можна безпечно «знахабніти».

Якщо на БС все буде продовжуватися в теперішньому темпі, а ситуація довкола Тайваню погіршуватиметься, США з, ще недавно світового гегемона і «баби яги», перетвориться в повне посміховисько. Авторитет і хоч якусь вагу Вашингтону буде важко відновити швидко, через що вага і роль Лондону і Брюселю різко виросте. Звичайно, ресурсів і можливостей у них не так багато, як би хотілося, але там при владі фахові і професійні політики, а не лояльні і захланні шоумени чи виживши з розуму дідугани…

Я ще на початку минулого року писав, що жодні вагомі чинники як політики так і економіки та фінансів у світі не діють довше трьох місяців, тому й планувати чи прогнозувати щось на довший період немає змісту. Основні ключові чинники в багатьох «точках кипіння» змінилися на початку квітня. За кілька тижнів щось знову зміниться. І це буде десь між Японією, Австралією і Китаєм. І сьогоднішня зустріч в Лондоні між Стармером, Мерцом і Макроном дуже мало буде стосуватися ситуації у нас…