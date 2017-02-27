Додано: Нед 14 чер, 2026 16:52

Саме зараз Іран та Ізраїль значно ближче до наступного обміну ударами ніж США та Іран до підписання хоч чогось.

По перше, не думаю, що Хезболла сама вирішила вдарити зранку по Ізраїлю, вони повні маріонетки генералів КСІР. Генерали КСІР поки абсолютно не хочуть підписувати хоч якісь угоди зі США. Вони поки лякають монархів регіону і вибивають до себе страх і повагу. Бундючні павичі мультиміліардери виявилися здатними тільки "понти колотити" з супермоделями в ексклюзивних гіперкарах. Ще не настав час "миру". Крім того, Пекін також ламає голову, як втихомирити фанатиків, адже ще пару місяців тому думав, що ті повністю залежні, підконтрольні і йде на все більші фінансові поступки. Комуністи по всьому світу однакові: думають що всіх і все можна купити.

По друге, від Трампа уже нічого не залежить. Його не сприймають серйозно ні оточення, ні діпстейт, ні колишні союзники США. Всі чекають листопада і в кожного вже свої плани на "грудень". Сам дід чудить на стільки, на скільки дозволяють препарати та їх дози. Але виглядаєна те, що медики мають певний успіх.

Не виглядає хоч на якийсь мир на Близькому Сході. Як, зрештою, і не виглядає на катастрофічну енергетичну кризу. Відбувається інформаційне ганяння світового "натовпу, електорату і виборців". "Самими розумними і унікальними" маніпулюють як тільки хочуть. Принцип, коли засмиканий, знервований, переляканий "планктон" в якийсь момент погоджується на любу дурницю "лишень би мир" і біжить на виборчу дільницю подарувати "Карабасу Барабасу" 73% голосів, універсальний і працює практично по всьому світу (виключення - диктатури чи релігійно-фанатичні диктатури).



Поки євро шансів не має. Крім того, завтра починається збіговисько G7. Там теж можуть бути інформаційні приводи, які вплинуть на курси валют. Але передбачити щось дуже важко. Якщо сьогодні між США і Іраном нічого таки не підпишуть, то події на саміті можуть бути дуже цікавими.