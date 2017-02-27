тот факт, что банки задают какие-то вопросы о происхождении денег в сумме, за которую можно купить разве что б/у ланос или приличный телевизор, уже полная шляпа.
так же как то, что на коммерческие организации, занятые оказанием услуг, возложили какие-то функции мониторинга и задавания вопросов. скоро может в каждом Сильпо надо будет справки о доходах показывать? пусть засунут себе такие законы туда, каким местом их придумали.
взагалі похождення коштів треба для будь-яких сум. я радий за вас, що ви купуєте ТВ по ціні Ланоса - але саме тоді й виникають питання пояснити гроші. робить собі фоп, проводьте обороти - й буде вам щастя...
Shaman написав:взагалі похождення коштів треба для будь-яких сум
Кому нужно? Например, IBKR пока не знает, что должен (хотя бы у априори преступных украинцев) на каждое пополнение спрашивать справку о доходах. Накопишь миллион долларов, тогда может и спросит, но вряд ли раньше и то не факт.
Shaman написав:робить собі фоп, проводьте обороти - й буде вам щастя
Счастье доказывания финмону ещё и ФЛП, что ты не верблюд и в твоей деятельности всё законно. Меньше, чем через два месяца в большинстве банков страны. Кстати, включение физикам в ежемесячный лимит переводов и тех, что предназначенны юрикам, тоже в этом обновлении Меморандума. А лимит этот, если кто не знает, в большинстве банков ставят не выше среднего месячного дохода за последний год и проблемы индейцев, как им пересылать свои сбережения чтобы, например, ОВГЗ прикупить. Может это и потому, что кто-то налогов недоплатил, только страдают почему-то все. И есть подозрение, что те, кто не доплатил, как раз в меньшей степени потому, что если ты вне БСУ, то и ограничения БСУ тебя не волнуют.
Shaman написав:прикладів можна придумати багато. а в реалі основна причина - дуже мало людей сплачували податки з сотень тисяч гривень доходу, а отримували реально - набагато більше. тому не треба за окремими випадками маскувати реальну причину...
budivelnik написав:Є дві цифри ___станом на 2021 рік_середня 18 000 грн *22%ЄСВ=3960__середня пенсія Працездатні____________20 000 000__20млн/11млн*3960____=7200 Офіційно працюючі______12 000 000__12млн/11млн*3960____=4320 Пенсіонери_____________11 000 000
Тепер зрозуміло хто КРАДЕ пенсію в Пенсіонерів? Крадуть їхні ж діти.....
а можна давати цифри не з довідника стеля а якось їх підкріпляти посиланнями?
Можна Давав разів 100 Кожен вміючий набрати на клавіатурі слово ГУГЛЬ- не потребує додаткових ссилок.. Єдине що проблема я не зможу дати ПОЇМЕННО тих 8 млн осіб які не платять податки.. але єдине що мене виправдовує - навіть якщо я дам-Ви до кінця життя цей список не перечитаєте.
ПС єдине що крім вміння набирати ГУГЛЬ . бажано набрати щось типу демографічна піраміда станом на 2021 рік і статистичні данні по кількості працюючих в 2021 році.. і все.....
Shaman написав:прикладів можна придумати багато. а в реалі основна причина - дуже мало людей сплачували податки з сотень тисяч гривень доходу, а отримували реально - набагато більше. тому не треба за окремими випадками маскувати реальну причину...
Лес рубят - щепки летят?
Зато ни один дворник от подачи декларации не уйдёт. Правда, журнашлисты скорее всего что-то не договаривают. Во всяком для обычного физика за неподачу декларации о доходах всё сильно помягче. Хотя может для "молодшого інспектора роти фізичної безпеки Управління поліції охорони" положены особые строгости.
Shaman написав:робить собі фоп, проводьте обороти - й буде вам щастя...
Я взагалі погано розумію тих в кого Є ГРОШІ. Роблять ФОПа на єдиному -2 група Вид діяльності - складання гороскопів Реєструють касовий апарат і кожного дня пробивають по ньому 20 000 грн... зробив і продав 2 гороскопа по 9999 грн ( бо 10000 і вище треба щоб розрахунок йшов через безнал(карточка/рахунок)... В місяць податків 4000 грн+/- Головне не вийти за межі 7,2 млн грн..... В кінці року - декларація в якій 85% від виручки -це чистий прибуток( при чому легальний і оподаткований).... Яких Вам ще полегшень треба?