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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 чер, 2026 19:07
smdtranz написав:tester3373
тот факт, что банки задают какие-то вопросы о происхождении денег в сумме, за которую можно купить разве что б/у ланос или приличный телевизор, уже полная шляпа.
так же как то, что на коммерческие организации, занятые оказанием услуг, возложили какие-то функции мониторинга и задавания вопросов. скоро может в каждом Сильпо надо будет справки о доходах показывать? пусть засунут себе такие законы туда, каким местом их придумали.
так прокредит, напр., уже спрашивает происхождение при пополнении счета/карты терминалом независимо от суммы : (((
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Додано: Пон 15 чер, 2026 19:23
moveton написав: smdtranz написав:
само наличие единого налога и общей системы является проблемой. по хорошему надо оставить или то или другое. иначе будет вечная борьба с выводом прибыли юрлиц через фоп, что хоть и законно, но все понимают, что к чему, а бороться с этим не умеют
Тем не менее, варианты упрощённого налогообложения существуют, наверное, во всех странах. Может не такая уже и проблема? Кто заставляет бороться? Странная идея, что государство обязано всех сразу ощипать по максимальной ставке?
Ідея Єдиного коли його вводили - була дуже хороша..
Єдине не допиляли реалізацію.
Замініть в Єдиному базу оподаткування
з МІНІМАЛЬНА зарплата по Україні
на
Середня ( або 2-3 мінімальних) і все
І вівці цілі і вовки нагодовані...
Якщо податок йде з СЕРЕДНЬОЇ зарплати - то юрособам мінімізувати переводячи працівників на ФОП - резону немає.
ПС
Та й зараз єдиноподатники не мають права працювати з юрособами, тому і зараз там трошки сову на глобус натягують...
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Додано: Пон 15 чер, 2026 19:28
moveton
почему сразу по максимальной?
просто когда одни платят 18%, а другие 0..5%, занимаясь одним и тем же, это не справедливо. и очевидно приедет к тому, что расходы будут у тех кто на общей системе, а прибыль у фопов. такой себе внутренний оффшор
пусть будет налог на прибыль на общей системе те же 5% как на доход на фоп 3 группы, да и никто париться не будет, все равно сейчас его толком никто не платит по факту.
вся экономика занята тем, что через фопов в пределах лимита отбеливает бабки. куда это годится?
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Додано: Пон 15 чер, 2026 19:31
budivelnik написав:
Та й зараз єдиноподатники не мають права працювати з юрособами, тому і зараз там трошки сову на глобус натягують...
Чегоо?! Нафига ФЛП, который не может работать с юриками? Всё они могут. Единственное ограничение: для оказания услуг юрикам нужна третья группа. Торговать с юриками можно и на второй. Типовой мелкий магазин оформлен, как ФЛП второй группы и товар, как минимум, закупает у юриков. И это не злоупотребление, а именно для этого упрощёнка и задумывалась.
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Додано: Пон 15 чер, 2026 19:35
moveton написав:
Торговать с юриками можно и на второй.
Можна
Тільки юрособа НЕ МОЖЕ поставити в затрати куплене в ФОПа на 2-гій групі.....
А от ФОП на 2гій групі ЗВИЧАЙНО що може купувати в юрособи, ба більше якщо він ЗДУРІ купить у ФІЗ особи то буде виступати податковим агентом і повинен буде сплатити 18% за дохід який отримала фізособа продавши ФОПу.
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Додано: Пон 15 чер, 2026 19:52
budivelnik написав:
Тільки юрособа НЕ МОЖЕ поставити в затрати куплене в ФОПа на 2-гій групі....
Разве? Вычет НДС не сможет сделать по очевидной причине. Но записать в затраты почему нет? Я думал, что на этом рядом упомянутый вывод прибыли и основан.
budivelnik написав:
А от ФОП на 2гій групі ЗВИЧАЙНО що може купувати в юрособи, ба більше якщо він ЗДУРІ купить у ФІЗ особи то буде виступати податковим агентом і повинен буде сплатити 18% за дохід який отримала фізособа продавши ФОПу.
Та ладно. Гугль свистит, что только "если он выплачивает доход физлицу за аренду недвижимости или за продажу/аренду транспорта". В остальных случаях физик сам свои налоги платит. И в это верится больше.
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Додано: Пон 15 чер, 2026 20:16
smdtranz написав:
почему сразу по максимальной?
просто когда одни платят 18%, а другие 0..5%, занимаясь одним и тем же, это не справедливо.
Ой, слово "справедливость" лучше по отношению к поборам не употреблять. Нет там её в однозначном смысле. Например, штрафы за нарушение ПДД в Украине зависят только от тяжести самого нарушения. За одинаково содеянное положено заплатить одинаково. Казалось бы идеально справедливо? Нет, в некоторых других странах считают, что так как раз не справедливо потому, что богатый может нарушать без существенного удара по своему кошельку, поэтому для справедливости эту тяжесть нужно ещё и на доход нарушителя умножать.
smdtranz написав:
пусть будет налог на прибыль на общей системе те же 5% как на доход на фоп 3 группы, да и никто париться не будет, все равно сейчас его толком никто не платит по факту.
Обычно на ФЛП поборники справедливости катят бочку за то, что при оформлении на нём работника государству нужно отдать максимум 6% + минимальный ЕСВ, а при работнике в штате - примерно половину. Конечно, было бы круто, если бы работникам на зарплате уменьшили поборы, но мы же в Украине, поэтому говорят только о том, как бы ФЛП их поднять до 20% и больше.
smdtranz написав:
вся экономика занята тем, что через фопов в пределах лимита отбеливает бабки. куда это годится?
Мы про отбеливание (узаконивание преступных доходов) или про оптимизацию налоговой нагрузки? Первому упрощёнка не помощник. Вторым в той или иной форме занимаются приблизительно везде и обычно это одна из самых главных задач бухгалтерии предприятия. Или именно частный случай оптимизации через механизм ФЛП - это жупел какой-то?
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