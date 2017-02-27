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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 12126121271212812129
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 11:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:
  Ой+ написав:
  budivelnik написав:5 млн тих хто зараз не платить - 10% від доходів з обмеженням безкоштовного успадкування майна, політичні обмеження(голосування) , суспільні обмеження(посади не вище голови сільради) і пенсія при досягненні 70 років

Я також за залежність виборчого права в залежності від сплати податків по накопичувальному принципу, якщо людина тривалий термін 35-40 років платила податки в середньоукраїнському розмірі, то пожиттєве виборче право. А на моменті виборче право від % податків до загальноукраїнського з диференціюванням від виборів у сільраду і до всіх рівнів.
Але такі зміни впевнений ніяка політсила не візьме і ніколи не пройдуть.

але так, до цього йде. першими мають піти розвинені країни...

А їм це навіщо?
Швеція має СВОЮ збалансовану систему з СВОЇМ населенням
Швейцарія проводить референдум де населення ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ від базового доходу..

Тому
Не треба принижувати СВОЇ можливості і возвеличувати інших..

ПС
якщо йти вашою логікою - то ми вже програли б у Війні....
бо ніхто до нас в таких умовах не створював нові засоби ураження противника
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2026 11:38

  budivelnik написав:А що заважає СТВОРИТИ ПОЛІТСИЛУ сьогоднішнім студентам - завтрашнім ЕКОНОМІЧНИМ СВІТИЛАМ ?

Будущие светила заняты учебой, чтобы стать светилами.
Политическая активность - удел троечников.
Сибарит
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