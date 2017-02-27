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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 чер, 2026 23:21
viewtopic.php?p=5962383#p5962383
BIGor написав: Hotab написав:BIGor
де 19% і все
Так а вони скільки років вчились там, що здатні 19 платити? Бо в Україні ж не здатні з твоїх слів, дуже вчені..
З яких моїх слів? Прошу цитату. І хто вчився і хто вчені? Напишіть своє питання логічніше.
Це чиї слова?
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Додано: Нед 21 чер, 2026 23:26
BIGor написав:
32% подохідний включається тільки після порогу в 120 000 зл. А порог ще хитро рахується, десь брутто має бути 180 000 для порогу.
Так це хіба багато? 120к злотих на рік це 32к дол екв, 2667 на місяць. Мідли більше заробляють
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Додано: Пон 22 чер, 2026 05:05
BIGor написав: Hotab написав:BIGor
де 19% і все
Так а вони скільки років вчились там, що здатні 19 платити? Бо в Україні ж не здатні з твоїх слів, дуже вчені..
З яких моїх слів? Прошу цитату. І хто вчився і хто вчені? Напишіть своє питання логічніше.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 07:38
Hotab написав:
viewtopic.php?p=5962383#p5962383
BIGor написав: Hotab написав:
Так а вони скільки років вчились там, що здатні 19 платити? Бо в Україні ж не здатні з твоїх слів, дуже вчені..
З яких моїх слів? Прошу цитату. І хто вчився і хто вчені? Напишіть своє питання логічніше.
Це чиї слова?
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Додано: Пон 22 чер, 2026 07:42
Faceless написав: BIGor написав:
32% подохідний включається тільки після порогу в 120 000 зл. А порог ще хитро рахується, десь брутто має бути 180 000 для порогу.
Так це хіба багато? 120к злотих на рік це 32к дол екв, 2667 на місяць. Мідли більше заробляють
А я для особо-розумних писав вище, не додумались прочитати весь пост? Перші 30 тис. 0%, до 120 000 такс бейс - 12% (ще раз пишу, що 120 000 це не брутто - бруто десь має бути 180 000), все що далі - 32%.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 07:58
BIGor написав: BIGor написав: Ой+ написав:
Нічого не зрозуміло, де взялись 54% на рік? Та і якщо люди працюють в гуглі, то велика імовірність, що отримують частину ЗП стоками, а на них 19% податку.
Розпитав 32% подохідний + 9% мед + 13% пенсійний. Частина акціями по 19%. Ось так сумарно і набігає, що більшу частину забирають незалежно як це називається.
Щось Ви прибріхуєте, 32% подохідний включається тільки після порогу в 120 000 зл. А порог ще хитро рахується, десь брутто має бути 180 000 для порогу. На те що раніше - 12% податку, а на перших 30 000 - 0% податку. Я скидував Вам податковий калькулятор, не можете цифри вставити в поля?
Рекомендую дотримуватися коректності у своїх формулюваннях. 180 тис більш ніж заурядна зарплата саме для програмістів у гуглі. Більше того вони переконані, що і замала, бо за аналогічну роботу в їхніх же командах американці отримують втричі більше. Попри податки, хлопці ще регулярно скидаються на машини для ЗСУ. Паралельно ще і підшукують собі місця в інших країнах з більшими зарплатами та меншими податками. Акцій не береш собі скільки хочеш, а відповідно до контракту. Гугл оплачував недешеві мовні курси з польської, але як виявилось ця послуга також ішла в дохід, з якого вже потрібно було самим сплачувати відповідні податки. Медицина теж так собі за немалі внески.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 08:14
Ой+ написав: BIGor написав:
Щось Ви прибріхуєте, 32% подохідний включається тільки після порогу в 120 000 зл. А порог ще хитро рахується, десь брутто має бути 180 000 для порогу. На те що раніше - 12% податку, а на перших 30 000 - 0% податку. Я скидував Вам податковий калькулятор, не можете цифри вставити в поля?
Рекомендую дотримуватися коректності у своїх формулюваннях. 180 тис більш ніж заурядна зарплата саме для програмістів у гуглі. Більше того вони переконані, що і замала, бо за аналогічну роботу в їхніх же командах американці отримують втричі більше. Попри податки, хлопці ще регулярно скидаються на машини для ЗСУ. Паралельно ще і підшукують собі місця в інших країнах з більшими зарплатами та меншими податками. Акцій не береш собі скільки хочеш, а відповідно до контракту. Гугл оплачував недешеві мовні курси з польської, але як виявилось ця послуга також ішла в дохід, з якого вже потрібно було самим сплачувати відповідні податки. Медицина теж так собі за немалі внески.
Знову ж, де там виходить загальні 54%? Навіть якщо 300 тис отримують, то половина буде оподаткована за таксою 32%. А якщо одружені - то загальний такс бейс на двох 240 000, тобто ті всі 300 000 брутто.
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Додано: Пон 22 чер, 2026 08:18
BIGor
Так що там з «так довго вчились, що не будуть платити податки, це так не працює»?? Європейські ойтішники менше вчились, що здатні платити податки?
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Додано: Пон 22 чер, 2026 08:31
Ой+ написав:
Рекомендую дотримуватися коректності у своїх формулюваннях. 180 тис більш ніж заурядна зарплата саме для програмістів у гуглі
Человек предельно толсто намекает, что 32% НДФЛ - это не со всей суммы, а с превышения. И порог этот не украинские 17 грн, которые инфляции не подвластны. С медстраховкой, как подсказывает Гугль, тоже не так уж обязательно 9% - это только для людей на зарплате. Для предпринимателей взнос гораздо меньше. В общем, как оформишься. Наверное, если в офис Гугля, то будешь на ЗП. Да, в какой-то степени можно сказать, что платишь 54%, чтобы попугать, но со всей суммы процент будет поменьше. Может даже меньше, чем у украинского программиста на ЗП. Особенно того, который ЗП получает украинскую, а не американскую.
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