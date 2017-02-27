Не є
Але якщо ВИ будете оправдувати поведінку і думки ЖУЛІКІВ - то жити Вам прийдеться за колючим дротом і не важно з якого боку..
ПС
я не про СПРАВЕДЛИВІСТЬ
її не існує
Я за ЕКОНОМІЧНУ доцільність яка створює умови стійкості економічної системи.
Я не проти того щоб БІЛЬШІСТЬ платила більше податків в абсолютному вимірі...
Я за те щоб БІЛЬШОСТІ було ЛЕГШЕ сплатити податки ніж меншості, а раз так то
Всі платять нехай сьогоднішніх 50% , але
Перших 5 млн -платять з мінімалки
других 5 млн - платять з 1,5*мінімалка
третіх 5 млн - платять з 2* мінімалка
четвертих 5 млн платять з 2,5* мінімалка.
Це нормальна піраміда з широкою основою яку важко перевернути....
Це СТІЙКА конструкція, яка всіх переживе...