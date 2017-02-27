tester3373 написав:budivelnik
які ж бувають тугодуми. берем приклад.
старі 20 років коєф 2 від середньої
останні 20 років 0,7 коєв від середньої
якби рахувалось все було б (20*2+20*0,7)/40 = 1,35
а тепер берем тільки 5 старих жирних років (5*2+20*0,7)/25 = 0,96
так шо воно й видно як ти собі оформлював пенсію та рахував коєф.
Ти можеш генерувати єресь як хочеш...
Перше
Зараз 2026 рік
Ти хочеш сказати що в період
1986-2006 - 20 років
були кращі зарплати ніж в період
2006-2026 ?
Якщо так - то ти вже фантазер який точно не має уявлення про 1986-2006 роки.
Друге
Якщо РІК успішний для всіх - то він успішний і для тебе....
і саме це НІВЕЛЮЄ успішність між роками....
БО
якщо ти багато заробляв-то й середня велика
якщо ти мало заробляв-то й середня менша....
а в пенсійному враховується виключно
співвідношення
між тим що ТИ заробив в якомусь місяці і тим яка СЕРЕДНЯ по Державі в цьому ж місяці.
Тепер про правило 5 років ДО 2000 року
Як правило розміри зарплат до 2000 року важко довести , тому ти можеш обрати два варіанта
а - тобі просто враховують стаж ( коефіцієнт який відповідає за роки), але при цьому якщо ти не написав що хочеш щоб прийняли до уваги будь яких 5 років підряд на які в тебе є документи - то це все
б - якщо ти просищ врахувати... Тут також без проблем, даєш документи за 60 місяців підряд , після чого коефіцієнти цих 60 місяців плюсуються до 360 коефіцієнтів інших місяців, і виводиться середнє
Тобто
якщо в тебе були
(60 місяців*2 + 360 місяців*0,8)/420 місяців =0,97...
По правилам трошки не так, бо ще можна викинути 10% місяців найгірших+час ковіду....але то деталі
Як бачиш якогось суперпупер вигідно критичного не відбувається...
Бо наприклад внаслідок постійного росту середньої по Державі, виходить що вигідніше щоб тобі призначили пенсію пізніше
бо наприклад
середня в 2026 - нехай 30 000 * 0,97 * 0,35 =10 200
середня в 2024 - нехай 20 000 * 0,97 * 0,35 =6 790
Тобто це те про що писав Дюра-Бачі....
Так що збийся і не демонструй свої фантазії в темах в яких не маєш жодної уяви.