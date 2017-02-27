Додано: П'ят 26 чер, 2026 15:16

sergey_sryvkin написав: Ви кажете що бідних треба фінансово мотивувати, а багатих фінансово пресувати. Ви кажете що бідних треба фінансово мотивувати, а багатих фінансово пресувати.

В якийсь момент у бідного стане вибір, залишитись на своїй льготній мінімалці, чи заробляти трохи більше і платити податків помітно більше, і далеко не кожен захоче цю межу перетнути.

Не бачу сенсу.

Як мінімум -маніпуляція...Я вважаю що оподатковувати доходи бідних треба тими ж правилами/ставками як і доходи багатихЗверніть увагу на слово доходиДохід це не тільки зарплата це й інші варіанти...Тому ще раз1 З єдиним Ви не праві....База оподаткування єдиного на другій групі - мінімальна зарплата....Я також згоден що зарплата мінімальна працівника оподатковувалась так само як і єдиноподатника..Але при цьому я тоді за те , щоб ДОХОДИ які вищі в простого працівника, оподатковувались ТАК само як і доходи єдиноподатника..А от тут проблема...До 8645 грн -оподаткування ОДНАКОВЕ ( якщо працівник не платник ПДВ) , а після 8645 грн і до 400 000 грн - в єдиноподатника оподаткування НУЛЬ, а в простого працівника 63% так і залишились.ТомуЯ за те щоб всім у відсотках ОДНАКОВО і відсотки мають бути ОДНАКОВІ як для оплати праці так і для інших пасивних доходів.тепер про пенсівпенсія на 80% фінансується податками з зарплати, якщо зняти з зарплати 20% пдв, то це збільшить розмір зарплати на руки на 12% і ще на 40% збільшить виплати пенсійних внесків(до розміру коли є пдв)Таким чином питання збільшення пенсій на 30%-вирішенеКожен має право жити як хоче, але при цьому в нього повинна бути ВІДСУТНЯ можливість жити краще за чийсь рахунок, якщо він не використав СВОЇХ можливостей.ТомуЯкщо люди з зарплатою в мінімалку(8600) платять з неї 4000 грн , то навіщо їм давати на руки 6600 і ще 1000 повертати у вигляді субсидії?Може краще в них взяти всього 3000 ? і не дати ніякої субсидії?Як мінімум зекономимо на двох державник конторах рога й копита, які вирішують кому скільки. Зменшимо викрики про корупцію.Фактично для тих хто на мінімалці залишимо тільки ЄСВ.