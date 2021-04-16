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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4715471647174718

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 479
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
124
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
94
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
102
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 479
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  stas_rst написав:питання про час нарахування/фіксації суми для нарахування протягом доби

протягом доби нічого не нараховується, бо немає сенсу. Одна дата - один залишок.

Умовно кажучи, нараховується після 24:00 по залишку на 24:00.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Aktus написав:Умовно кажучи, нараховується після 24:00 по залишку на 24:00.
На остаток по счету после всех проводок или на доступный остаток, не включая заблокированные, но еще не проведенные суммы?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:56

  ingtrans написав:
  andreyiskra написав:азмер % на пенсионную не уточнял. В приложении рисует 8,5%

Где Вы это видите? Я в приложении вижу 10%, ну и в тарифах тоже.

теперь и у меня 10%. а было 8,5%. в разделе информация-тарифы смотрел
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:03

  Aktus написав:нараховується після 24:00 по залишку на 24:00.

Откуда такая уверенность, что момент фиксации - именно полночь ?
Совсем не факт
mustbe
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  #<1 ... 4715471647174718
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