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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:09
stas_rst написав:
питання про час нарахування/фіксації суми для нарахування протягом доби
протягом доби нічого не нараховується, бо немає сенсу. Одна дата - один залишок.
Умовно кажучи, нараховується після 24:00 по залишку на 24:00.
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:50
Aktus написав:
Умовно кажучи, нараховується після 24:00 по залишку на 24:00.
На остаток по счету после всех проводок или на доступный остаток, не включая заблокированные, но еще не проведенные суммы?
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:56
ingtrans написав: andreyiskra написав:
азмер % на пенсионную не уточнял. В приложении рисует 8,5%
Где Вы это видите? Я в приложении вижу 10%, ну и в тарифах тоже.
теперь и у меня 10%. а было 8,5%. в разделе информация-тарифы смотрел
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Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:03
Aktus написав:
нараховується після 24:00 по залишку на 24:00.
Откуда такая уверенность, что момент фиксации - именно полночь ?
Совсем не факт
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