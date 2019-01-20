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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:56
wolt450 написав:
Вже чудить. Знімав з дебетки, сума затроїлася. на карті -26т
В приложении "выписка по счету" тоже минус показывает?
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:32
ВIВ написав: wolt450 написав:
Вже чудить. Знімав з дебетки, сума затроїлася. на карті -26т
В приложении "выписка по счету" тоже минус показывает?
Ну, сьогоднішнє стягування буде в виписці 4.01
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