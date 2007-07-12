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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:57
newbie написав:
Ошибаетесь. С работой агрегаторов знаком очень глубоко, т.к. занимаюсь этим профессионально. Но Вас, я так понимаю, это не интересует, т.к. у Вас свое мнение по этому вопросу, непонятно на чем основанное.
Я имел в вилу, что кэшбек вас не интересует.
newbie написав:
Кстати, то что в кредитках не разбираюсь, тоже совершенно не факт. Хоть и да, не юзаю их, но почему - это отдельный вопрос.
Ну так расскажите, а то с вашей многословностью удивительно, что мы этого ещё не знаем
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Vorlon
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 15:21
Vorlon написав:
Я имел в вилу, что кэшбек вас не интересует.
Между кешбеком и агрегаторами нет никакой связи.
За кешбеками не гоняюсь, т.к. у меня нет времени заниматься такими мелочами.
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newbie
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