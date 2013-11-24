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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7933793479357936

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1012
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
207
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
170
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
165
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
277
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1012
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 19:07

Re: Альфа-Банк

  Вкладчик1234 написав:Но по-моему, у альфы самый отмороженный кешбек (даже после упрощений ребусов с высчитыванием сумм)

Называть систему плюшек каждого конкретного банка безусловно каждый может как хочет, кто-то скажет "сложный", кто-то "отмороженный", а кому-то может это и "интересно". Мне тоже не нравятся "сложности" местных плюшек, но я кроме прочего оцениваю их еще и по каким-то количественным и качественным показателям. И вот по ним получается, что в этом году из 6 основных получаемых банковских кишмышей Алкин занимает почетное 3 место уступая только Симе и Тасе.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 19:24

Re: Альфа-Банк

Максимка в Сільповському мастерпасі нормально працює? Чи вважає цю операцію "ризикованою"?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 19:35

  Кочевник написав:Максимка в Сільповському мастерпасі нормально працює? Чи вважає цю операцію "ризикованою"?

Ультра нормально! Максимку не пробовал из-за бессмысленности сего действа.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 19:41

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:Максимка в Сільповському мастерпасі нормально працює?

Нормально, як і екомакс
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:57

Кто пользовался пополнение в терминале 0%?
в 16:30 пополнил для пробы две карты и тишина... :(
у всех так?
В рекламе написано - доступны через несколько секунд :mrgreen:

Альфа-Банк Україна врахував побажання клієнтів та скасував плату за послугу поповнення готівкою кредитних та дебетових карток. Відтепер поповнення кредитних та дебетних карток у терміналах мереж EasyPay та City24 здійснюється безкоштовно.

Крім того, суттєво спростилася процедура поповнення картки. Для здійснення зарахування достатньо ввести у терміналі лише номер картки, та кошти будуть доступні на картці за декілька секунд. Однак, важливо знати, що фактичне зарахування коштів на поточний рахунок відбудеться наступного робочого дня.
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:09

  Andi_30 написав:Кто пользовался пополнение в терминале 0%?

Ветку значит не читаете:
viewtopic.php?p=4812137#p4812137
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:47

  Vorlon написав:
  Andi_30 написав:Кто пользовался пополнение в терминале 0%?

Ветку значит не читаете:
viewtopic.php?p=4812137#p4812137

Спасибо, буду стучать в чат.
Очень много пишут, читаю частями :D
Andi_30
 
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