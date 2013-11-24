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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 гру, 2021 16:39
прикупил себе микрософта, цсх. А как теперь продать?
Я вижу только кнопки купить
апд. Список купленных акций появляется после обновления экрана рядом возле кнопки "купить".
Хотел скупать дальше, выскочила какая-то ошибка о статусе, и больше не дает "Smth went wrong"
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Ромасик
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Додано: Чет 30 гру, 2021 16:59
Ромасик написав:
прикупил себе микрософта, цсх. А как теперь продать?
Я вижу только кнопки купить
апд. Список купленных акций появляется после обновления экрана рядом возле кнопки "купить".
Хотел скупать дальше, выскочила какая-то ошибка о статусе, и больше не дает "Smth went wrong"
Зайдите в "Мої акції", нажимаете на акцию, там есть кнопка Продать.
Но учтите, с продажей можно сразу готовиться подавать декларацию
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Faceless
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:12
Вообще-то в чате для инвесторов написали:
❗️❗️❗️Временно, минут на 30 необходимо приостановить торговлю. Если получится восстановить раньше - сразу же сообщим
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MASolomko
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:21
MASolomko написав:
Вообще-то в чате для инвесторов написали:
️
️
️Временно, минут на 30 необходимо приостановить торговлю. Если получится восстановить раньше - сразу же сообщим
Ну, я успел до того ещё сделок оформить, но оно подвисло на этапе "подана заявка" и все
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Faceless
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:31
Faceless написав:
Но учтите, с продажей можно сразу готовиться подавать декларацию
Так если купил и не повезло получить дивиденды, то тоже. Но это Алла так думает
. А в НКУ есть 179.2
, в котором не всё так однозначно.
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moveton
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:46
Прораб написав:
«Сенсацінний бонус» буде продовжено в НР?
И 50% на метро не забудьте, пожалуйста, продлить.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 17:58
Егеж, сенс бонус мені ще на місяць треба, аби бути гуру
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chipmunk
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Додано: Чет 30 гру, 2021 18:00
Alfa_Bank написав: Faceless написав:
І ще питання. Оподаткування дивідендів. Теж треба подавати декларацію, чи банк може виступити податковим агентом?
Альфа-Банк утримує та сплачує податки із суми виплачених дивідендів від іноземних емітентів (9% Податок з доходів фізичних осіб та 1,5% військовий збір)
Там ще плюс до цього 15% американці забирають https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pd ... ies-v2.pdf
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Ukrainian
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