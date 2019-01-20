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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10197101981019910200>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:53

  Ромасик написав:а что буде за неподачу декларации?

а почему Вы хотите ее не подавать?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 18:57

  uaprofi написав:
  Ромасик написав:а что буде за неподачу декларации?

а почему Вы хотите ее не подавать?

Так, відповідно до п. 120.1 ст. 120 ПКУ у випадку неподання або несвоєчасного подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, платежі, контроль за сплатою яких покладено на контролюючі органи, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов'язок подання якої до контролюючих органів передбачено ПКУ, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.
а на холеру мне нужна єта головная боль за 340 грн и то если споймают?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:14

Re: Альфа-Банк

Альфа-Банк начал пилотную фазу проекта по покупке клиентами цифрового банка Sense SuperApp акций международных компаний. За несколько часов с момента открытия функционала клиенты осуществили 185 сделок по покупке акций на сумму 1,6 млн грн, сообщилa Delo.ua пресс-служба финансового учреждения. https://delo.ua/banks/klienty-alfa-bank ... rn-390766/
Пилотный проект продлится с 28 декабря по 10 января. 80% клиентов, совершивших сделки, приобрели по 1-2 акции, средний чек составил 8 600 грн, а наибольшей популярностью пользовались акции Pfizer, Apple, Coca-Cola, Bank of America, Intel, Microsoft, Facebook.
Участие в пилоте принимают уже более 8 тысяч человек. Функционал для всех клиентов будет открыт в Sense SuperApp после 10 января 2022 года, когда завершится тестирование пилотной группой клиентов.
Минимальный порог для инвестирования — от 1 акции, в среднем стоимость одной акции около 4 000 грн. Все расчеты осуществляются в гривне. Торговая сессия доступна в рабочие дни с 16:30 до 23:00. Клиент совершает покупку и продажу акций по ценам, которые соответствуют котировкам международных бирж. Налоги удерживаются от инвестиционной прибыли в момент продажи акций.
Сделки проводятся в правовом поле Украины. Клиентам не нужно отправлять средства за границу.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:16

Re: Альфа-Банк

Ромасик написав:
  Faceless написав:
Ромасик написав:прикупил себе микрософта, цсх. А как теперь продать? :roll:
Я вижу только кнопки купить

апд. Список купленных акций появляется после обновления экрана рядом возле кнопки "купить".

Хотел скупать дальше, выскочила какая-то ошибка о статусе, и больше не дает "Smth went wrong"
Зайдите в "Мої акції", нажимаете на акцию, там есть кнопка Продать.
Но учтите, с продажей можно сразу готовиться подавать декларацию

ахаха, точно, надо хотя бы с нового года)
Та не, то я пытался рассмотреть, видно ли за сколько я купил, за сколько продаю. Где мой профит. И пока что с этим тяжело с интерфейсом. Какеи-то голубенькие циферки скачут.

И Банка Америки еще купил на сдачу. 8)
  MASolomko написав:Вообще-то в чате для инвесторов написали:

️Временно, минут на 30 необходимо приостановить торговлю. Если получится восстановить раньше - сразу же сообщим

ото я вероятно попал на поломку.
В агритменте не писали, что надо еще чат хейтеров отслеживать)
Пока профит или убыток нигде не отображается
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:23

Faceless да, придется свою табличку вести. В грн или дол..? :roll:
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:26

Re: Альфа-Банк

Ромасик написав:Faceless да, придется свою табличку вести. В грн или дол..? :roll:
Я в долл веду, ведь котировки в долларе
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 19:50

  Faceless написав:
Ромасик написав:Faceless да, придется свою табличку вести. В грн или дол..? :roll:
Я в долл веду, ведь котировки в долларе

та и сам понимаю, что в дол правильнее, но эти чудики же в выписке суму в дол. не указывают.
Хотя уже пересчитал курсы, норм. Буду и так и так вести, еще веселее :)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 20:18

В Запорожском отделении №1 Альфа-банк (пр-т Соборный, 141) произошла такая история.
Моя супруга, 23 декабря получала в отделение валюту со своей карты. Получив нужную сумму, она несколько раз пересчитала ее и все количество совпадало. После этого спокойно ушла с отделения. Через некоторое время после этого, обеспокоенная сотрудница банка перезвонила, и попросила еще раз пересчитать, так как видимо касса в конце рабочего дня не совпадала. Мы дома еще раз пересчитали всю сумму, все совпадало. Прошла неделя....И вдруг сегодня сотрудница отделения перезванивает на телефон и заявляет, что служба безопасности всю неделю просматривало камеры наблюдения, и заявляет что выдала супруге лишнюю купюру и требует вернуть якобы лишнюю купюру. Якобы приходите завтра и посмотрите сами.Ахаха, Альфа, вы ждали неделю, чтобы испортить праздник под Новый год?! Абсурдность ситуации в том, что все это происходит неделю спустя.
Так и хочется сказать: Альфа, пошел нафиг, с Новым Годом!
Zonenor
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:44

Re: Альфа-Банк

На фоне торговли акциями почти не замеченньіми остались появление копилки с 7% и карта отделений и банкоматов в сенсе.
Citizen_D
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 21:49

  Citizen_D написав:На фоне торговли акциями почти не замеченньіми остались появление копилки с 7% и карта отделений и банкоматов в сенсе.

За 7% есть места где не нужны кеды для частичного снятия
guntherhouse777
 
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