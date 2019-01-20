Наверное то что кЭды это в принципе не наш метод
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 гру, 2021 23:16
Додано: П'ят 31 гру, 2021 06:41
Re: Альфа-Банк
Кто покупает акции на ФФ или IB? Цены на акции одинаковые в момент покупки?
Додано: П'ят 31 гру, 2021 06:45
Re: Альфа-Банк
Хороший вибір. Виглядає найменш перегрітим зі списку, плюс 3.59% дивиденти[/quote]
А какие ещё акции из списка Альфа банка с хорошими дивидендами?
Додано: П'ят 31 гру, 2021 08:57
Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:21
А какие ещё акции из списка Альфа банка с хорошими дивидендами?[/quote]
Все могу понять, когда, например, актуальные тарифы по разным продуктам банка спрашивают, которые часто тяжело найти, но что бы вот такое разжевать и положить в рот - сударь, а Вы часом, не охренели? Потратить 0,5-1 час на гугл и самому все выяснить вера не позволяет?
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