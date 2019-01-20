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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10201102021020310204

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1065
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
216
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
182
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
288
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1065
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:16

  Ой+ написав:
  cohan написав:
  Julio написав:Вчера в Сенс СуперАпп создал заявки на открытие 2 депозитов на общую сумму 60 тыс. грн. Заявки были подтверждены кодами, пришедшими в СМС.
Сегодня захожу в Сенс около 16:00 и вижу, что 60 тыс. грн остались на карте, а в списке моих депозитов пусто.
Альфа, конечно, очень технологичный банк, но подобные проколы отбивают всю охоту использовать ее технологичность.


кодинг натолкнулся на регламент, в обычную пятницу сработало бы

Вчора був четвер. Я відкрив після 16-ої, хоча перед тим щось туго заводились гроші на картку і заледве натяг бажану суму. А сьогодні вже показує навіть нарахований %.
Всіх з НР!


вот такое
По окончании процесса мне было показано сообщение, что депозит будет открыт 31-м декабря
говорит о внекассовом времени, так что - все по правилам, ну а Вы успели, все верно :)
cohan
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  #<1 ... 10201102021020310204
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