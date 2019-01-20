Ой+ написав:cohan написав:Julio написав:Вчера в Сенс СуперАпп создал заявки на открытие 2 депозитов на общую сумму 60 тыс. грн. Заявки были подтверждены кодами, пришедшими в СМС.
Сегодня захожу в Сенс около 16:00 и вижу, что 60 тыс. грн остались на карте, а в списке моих депозитов пусто.
Альфа, конечно, очень технологичный банк, но подобные проколы отбивают всю охоту использовать ее технологичность.
кодинг натолкнулся на регламент, в обычную пятницу сработало бы
Вчора був четвер. Я відкрив після 16-ої, хоча перед тим щось туго заводились гроші на картку і заледве натяг бажану суму. А сьогодні вже показує навіть нарахований %.
Всіх з НР!
вот такое
говорит о внекассовом времени, так что - все по правилам, ну а Вы успели, все верноПо окончании процесса мне было показано сообщение, что депозит будет открыт 31-м декабря