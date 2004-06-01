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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1742174317441745

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 20:01

  7742 написав:Сегодня торговали пул активов АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ", АТ "ВТБ БАНК", ПУАТ «ФІДОБАНК», ПАТ "ДІАМАНТБАНК", ПАТ БАНК "ТРАСТ" http://torgi.fg.gov.ua/catalog/krediti/ ... nk/216076/
Может кто знает результат.


Продали за почти 92 млн. грн.:
[url]http://www.fcbank.com.ua/res/Повідомлення%20про%20результати%20відкритих%20торгів%20(аукціону)
%2004.06.2020.pdf[/url]

p.s. Из ссылки нужно убрать пробелы. Может кто знает, как тут публиковать длинные ссылки кириллицей?..
rsq
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 15:56

rsq
Странно, ФиК у себя на сайте разместили результат, а на сайте ВТБ - тишина..
Похоже ВТБ досталось около 42 млн. http://www.fg.gov.ua/news/231-pres-reli ... 72-mln-grn
7742
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:25

Выплатили только часть кредиторских требований

Добрый вечер.

Был депозит с окончанием в июне 2019 и выплатой % в конце срока. На конец срока сумма к выплате составляла бы 216 тыс. грн.
200 тыс. были выплачены фондом в начале 2019. А по заявлению на "визнання вимог кредитора" сейчас было выплачено только 2875 грн. Сумму в заявлении я не указывал, но они разве считать не умеют? Или я в чем-то ошибаюсь?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 19:29

stuermer01 % считают на дату введения ВА.
orhidf
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:06

orhidf
можно ссылку?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:18

stuermer01 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#top статья 26
orhidf
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 20:27

  orhidf написав:stuermer01 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17#top статья 26

И где в статье 26 про "кредиторськи вимоги"? Там про відшкодування фондом до 200 тыс.
Или чего-то не вижу?
stuermer01
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