ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:01
Продали за почти 92 млн. грн.:
[url]http://www.fcbank.com.ua/res/Повідомлення%20про%20результати%20відкритих%20торгів%20(аукціону)
%2004.06.2020.pdf[/url]
p.s. Из ссылки нужно убрать пробелы. Может кто знает, как тут публиковать длинные ссылки кириллицей?..
rsq
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Додано: Сер 10 чер, 2020 15:56
rsq
Странно, ФиК у себя на сайте разместили результат, а на сайте ВТБ - тишина..
Похоже ВТБ досталось около 42 млн.
http://www.fg.gov.ua/news/231-pres-reli ... 72-mln-grn
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Додано: Пон 15 чер, 2020 19:25
Добрый вечер.
Был депозит с окончанием в июне 2019 и выплатой % в конце срока. На конец срока сумма к выплате составляла бы 216 тыс. грн. 200 тыс. были выплачены фондом в начале 2019. А по заявлению на "визнання вимог кредитора" сейчас было выплачено только 2875 грн. Сумму в заявлении я не указывал, но они разве считать не умеют? Или я в чем-то ошибаюсь?
stuermer01
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Додано: Пон 15 чер, 2020 19:29
stuermer01 % считают на дату введения ВА.
orhidf
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Додано: Пон 15 чер, 2020 20:06
orhidf можно ссылку?
stuermer01
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Додано: Пон 15 чер, 2020 20:18
orhidf
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Додано: Пон 15 чер, 2020 20:27
И где в статье 26 про "кредиторськи вимоги"? Там про відшкодування фондом до 200 тыс.
Или чего-то не вижу?
stuermer01
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Додано: Пон 15 чер, 2020 23:01
orhidf написав: stuermer01
% считают на дату введения ВА.
stuermer01 написав:
orhidf
можно ссылку?
Пункт п'ятий частини п'ятої статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб":
5. Під час тимчасової адміністрації не здійснюється:
5) нарахування відсотків за зобов’язаннями банку перед вкладниками та кредиторами.
Таким образом, после введения временной администрации в банк начисление процентов по вкладам не осуществляется.
Igneus
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