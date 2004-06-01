Был депозит с окончанием в июне 2019 и выплатой % в конце срока. На конец срока сумма к выплате составляла бы 216 тыс. грн. 200 тыс. были выплачены фондом в начале 2019. А по заявлению на "визнання вимог кредитора" сейчас было выплачено только 2875 грн. Сумму в заявлении я не указывал, но они разве считать не умеют? Или я в чем-то ошибаюсь?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
03/10/2018 Проверка по Единому государственному реестру судебных решений показала, что в отношении Банка нет судебных решений, которые бы оказывали значительное влияние на его устойчивость или на результаты его работы. Банк с рейтингом uaAА характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими банками.
27/11/2018 Додаткове дослідження звітності банку, яка стала публічною після 01.11.2018 р., дозволило виявити аналітичній службі агентства, що у листопаді 2018 року АТ «ВТБ Банк» грубо порушив договірні відносини, не повідомивши агентство про погіршення ліквідності.