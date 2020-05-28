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ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 28 чер, 2020 10:21
rsq написав:
Интересно почитать, как оценивало ликвидность ВТБ экспертное агенство Эксперт-Рейтинг за месяц до банкротства:
К чему эти танцы на могиле убитого банка ? Лучше всего о ликвидности ВТБ говорят выплаты по его очередям. Даже с учетом эФФективных продаж фондом.
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