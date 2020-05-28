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ВТБ Банк БАНКРУТ

ВТБ Банк БАНКРУТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 1743174417451746

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк БАНКРУТ 3.2 5 480
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
123
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
61
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
124
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
122
Всього голосів : 480
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 10:21

Re: ВТБ Банк БАНКРУТ

  rsq написав:Интересно почитать, как оценивало ликвидность ВТБ экспертное агенство Эксперт-Рейтинг за месяц до банкротства:

К чему эти танцы на могиле убитого банка ? Лучше всего о ликвидности ВТБ говорят выплаты по его очередям. Даже с учетом эФФективных продаж фондом.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 17:16

  LutsMan написав:
  rsq написав:Интересно почитать, как оценивало ликвидность ВТБ экспертное агенство Эксперт-Рейтинг за месяц до банкротства:

К чему эти танцы на могиле убитого банка ? Лучше всего о ликвидности ВТБ говорят выплаты по его очередям. Даже с учетом эФФективных продаж фондом.

Банка могла жити і жити...якби супостат пу вимоги НБУ виконував би.
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