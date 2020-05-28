Додано: Нед 28 чер, 2020 17:16
LutsMan написав: rsq написав:
Интересно почитать, как оценивало ликвидность ВТБ экспертное агенство Эксперт-Рейтинг за месяц до банкротства:
К чему эти танцы на могиле убитого банка ? Лучше всего о ликвидности ВТБ говорят выплаты по его очередям. Даже с учетом эФФективных продаж фондом.
Банка могла жити і жити...якби супостат пу вимоги НБУ виконував би.
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