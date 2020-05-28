К чему эти танцы на могиле убитого банка ? Лучше всего о ликвидности ВТБ говорят выплаты по его очередям. Даже с учетом эФФективных продаж фондом.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 28 чер, 2020 10:21
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Додано: Нед 28 чер, 2020 17:16
Банка могла жити і жити...якби супостат пу вимоги НБУ виконував би.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 22:00
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Зачем чушь городить ? Все показатели были в норме! Почитайте, сколько денег "супостат" влил только в этот банк в период с 2014 по 2018 годы. Причём, уже имея запрет НБУ на выплату дивидендов и прочие ограничения на операции с капиталом. Он бы и дальше вливал, только наши "керманычи" решили зарезать банк в аккурат перед выборами Пороха, чтобы показать это как очередную "великую победу" ("мова,вiра,армія" - надеюсь еще не все забыли ?). Показательно, что ему это не помогло...
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:02
Це лише Ваша думка.
Фінальний долив в капітал супостат пу здійснити не захотів.
Як результат криза ліквідності...комісії на зняття налу...ТА.
Так що якщо недостатньо в темі так слід запитати і уточнити а не видавати власну думку за істину в останній інстанції.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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