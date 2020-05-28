К чему эти танцы на могиле убитого банка ? Лучше всего о ликвидности ВТБ говорят выплаты по его очередям. Даже с учетом эФФективных продаж фондом.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 28 чер, 2020 10:21
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Додано: Нед 28 чер, 2020 17:16
Банка могла жити і жити...якби супостат пу вимоги НБУ виконував би.
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Додано: Пон 29 чер, 2020 22:00
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Зачем чушь городить ? Все показатели были в норме! Почитайте, сколько денег "супостат" влил только в этот банк в период с 2014 по 2018 годы. Причём, уже имея запрет НБУ на выплату дивидендов и прочие ограничения на операции с капиталом. Он бы и дальше вливал, только наши "керманычи" решили зарезать банк в аккурат перед выборами Пороха, чтобы показать это как очередную "великую победу" ("мова,вiра,армія" - надеюсь еще не все забыли ?). Показательно, что ему это не помогло...
Додано: Вів 30 чер, 2020 12:02
Це лише Ваша думка.
Фінальний долив в капітал супостат пу здійснити не захотів.
Як результат криза ліквідності...комісії на зняття налу...ТА.
Так що якщо недостатньо в темі так слід запитати і уточнити а не видавати власну думку за істину в останній інстанції.
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Додано: Чет 02 лип, 2020 22:07
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Нагадайте - це та криза, після якої хватає виплати аж на 7-му чергу ? При чому, Головний Офіс на Пушкінській ще навіть в планах немає виставляти на Прозоро. Я правильно зрозумів ? Тоді щиро бажаю кожному банку України такої "кризи" з ліквідністю.
А що мав робити банк, коли НБУ тупо не погодив ДЕКІЛЬКОХ покупців цього банку, при цьому відкритим текстом заявляє, що "проблему ВТБ в цьому році ми закриємо" та , цитую по памяті - "такі банки не бажані в Україні"
Ну да, ну да... і рішення ПРИВАТНОГО судового виконавця, про заборону реалізації майна банку, звертаю Вашу увагу - приватного виконавця, який взагалі не мав права виносити рішення посилаючись на іноземний суд, який підтвердив зазіхання Коломойського на майно російських банків, взагалі тут ні до чого. Я правильно Вас зрозумів ? І затягування засідання Апеляційного суду по рішенню цього виконавця "випадково" навіть на стенді з графіком засідань суду не зьявлялося ТРИ місяці, хоча повинно було бути вже розглянуто, максимум, за 30 днів після подання скарги банком.
Проте було проведено, звертаю увагу - не внесено в графік розгляду питання, а саме ВЖЕ ПРОВЕДЕНО і готове рішення оприлюднено, буквально за три дні після введення ТА. Ну, ну...випадково.
Шановний, Ви навіть не здогадуєтесь, наскільки "я в темі", тому маю власну аргументовану думку, а не ту "жуйку", яку Вам з телевізора в голову заклали.
PS: повторю - найкращий показник здоровья ліквідованого банку, це те як єФФективні продавани фонду продають майно банку і на скільки черг хватає потім тих грошей.
Додано: П'ят 03 лип, 2020 11:04
Re: ВТБ Банк БАНКРУТ
Ну це ж роки пройшли поки активи реалізували.
Активи виявились набагато кращими ніж оцінював до ТА...тут визнаю помилку.
А тему що супостат пу в цю хвилину (перед ТА) не підставив плече Ви не розкрили.
Судові тяжби були...не ознайомлюючись з матеріалами справ і етапами проходження через Суд нічого сказати не можу.
Дискусію в позитивному плані підтримую...але сенсу в ній не бачу.
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