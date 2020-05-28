Додано: Чет 02 лип, 2020 22:07

Квесторе_поверніться написав: Як результат криза ліквідності... Як результат криза ліквідності...

Квесторе_поверніться написав: комісії на зняття налу. комісії на зняття налу.

Квесторе_поверніться написав: Так що якщо недостатньо в темі так слід запитати і уточнити а не видавати власну думку за істину в останній інстанції. Так що якщо недостатньо в темі так слід запитати і уточнити а не видавати власну думку за істину в останній інстанції.

Нагадайте - це та криза, після якої хватає виплати аж на 7-му чергу ? При чому, Головний Офіс на Пушкінській ще навіть в планах немає виставляти на Прозоро. Я правильно зрозумів ? Тоді щиро бажаю кожному банку України такої "кризи" з ліквідністю.А що мав робити банк, коли НБУ тупо не погодив ДЕКІЛЬКОХ покупців цього банку, при цьому відкритим текстом заявляє, що "проблему ВТБ в цьому році ми закриємо" та , цитую по памяті - "такі банки не бажані в Україні"Ну да, ну да... і рішення ПРИВАТНОГО судового виконавця, про заборону реалізації майна банку, звертаю Вашу увагу - приватного виконавця, який взагалі не мав права виносити рішення посилаючись на іноземний суд, який підтвердив зазіхання Коломойського на майно російських банків, взагалі тут ні до чого. Я правильно Вас зрозумів ? І затягування засідання Апеляційного суду по рішенню цього виконавця "випадково" навіть на стенді з графіком засідань суду не зьявлялося ТРИ місяці, хоча повинно було бути вже розглянуто, максимум, за 30 днів після подання скарги банком.Проте було проведено, звертаю увагу - не внесено в графік розгляду питання, а саме ВЖЕ ПРОВЕДЕНО і готове рішення оприлюднено, буквально за три дні після введення ТА. Ну, ну...випадково.Шановний, Ви навіть не здогадуєтесь, наскільки "я в темі", тому маю власну аргументовану думку, а не ту "жуйку", яку Вам з телевізора в голову заклали.PS: повторю - найкращий показник здоровья ліквідованого банку, це те як єФФективні продавани фонду продають майно банку і на скільки черг хватає потім тих грошей.