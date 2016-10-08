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В каких банках есть
долларовые банкоматы?

В каких банках есть долларовые банкоматы?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2015 12:18

  myseopochta написав:vetka

Это банкомат от Мисто Банк только как сейчас не знаю даёт валюту или нет, раньше всегда был очень щедрым.

Точно! Посмотрела их логотип только что в инете ))))
Ну вот видела сама, дают ))))
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 жов, 2017 11:49

о снятии иностранной валюты в Приват Банке.

Olga_HM, а в каких городах Украины и собственно в каких отделениях ПриватБанка и их банкоматах можно снять доллары и евро с валютных карт. Подскажите пожалуйста.
yuran-wowan
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 06:36

  yuran-wowan написав:Olga_HM, а в каких городах Украины и собственно в каких отделениях ПриватБанка и их банкоматах можно снять доллары и евро с валютных карт. Подскажите пожалуйста.


Ни в каких. Постановлениее НБУ.
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