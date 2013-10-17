Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 бер, 2021 13:37
Це типова поведінка для Бєлочки протягом останніх років. Курси світять, але не гріють ) то "гривночки немає", то "валюту вже розпродали" (с).
Solar_simfi
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Додано: Чет 25 бер, 2021 14:28
User77 написав:
неоднократно не уходят платежи. на экране сообщение. Выполнение операции не успешно.
Служба поддержки вообще какие то студенты. даже не попфтались помочь. В итоге снял все деньги и закрываю карту - если здесь есть представители банка - сделайте выводы.
а если кто собирается пользоваться их интернет банкингом - 1000% раз подумайте
Интернет банкинг у них очень убогий. Обещают улучшить. Посмотрим...
darmet
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Додано: Чет 25 бер, 2021 15:49
darmet написав:
Интернет банкинг у них очень убогий.
Так ще платний вроді...чи плату вже відмінили?
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 25 бер, 2021 19:31
Квесторе_поверніться написав: darmet написав:
Интернет банкинг у них очень убогий.
Так ще платний вроді...чи плату вже відмінили?
Плати нема, оскільки платити нема за що.
darmet
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:14
Хто користується он-лайн обміном валют в цьому банку, підкажіть:
курси такі як і для готівкового обміну (на сайті) чи якісь інакші?
asteriks
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 16:21
asteriks написав:
Хто користується он-лайн обміном валют в цьому банку, підкажіть:
курси такі як і для готівкового обміну (на сайті) чи якісь інакші?
https://mustbe.ml/kurs/ Svitlana написав:
Водночас сдати валюту по цьому курсу у відділеннях банку неможливо. Менеджери пояснюють це відсутністю готівкової гривні. Солідний аргумент як для банку, правда?
решается зачислением гривны на карту/счёт.
vitaliian
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П'ят 09 кві, 2021 16:40 ol_zy