Не загнётся ли в ближайшее время?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 01 лип, 2021 20:51
Додано: Чет 01 лип, 2021 22:43
Додано: Нед 15 сер, 2021 07:19
Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
Рада банк .. есть такое депо по 7 дней..РАДАБАНК пропонує своїм Клієнтам оформити високоліквідний депозит в національній валюті «УХ ТИ!!!».
Термін залучення – 53 тижні (371 день), розмір вкладу – від 1 000 гривень.
Розмір відсоткової ставки за депозитом до запитання складає 6,5 – 14,3% річних, перший тиждень 6,5% і кожнен наступний тиждень додатково 0,15% (збільшується кожен 8-йдень). Чим довше кошти знаходяться в Банку – тим вища відсоткова ставка.
Виплата відсотків відбувається щотижня на 7-й день, починаючи з дня оформлення договору, а також при розірванні договору і поверненні Клієнту вкладених коштів.
может кто в курсе ,подскажите плиз ,какие подводные камни ...а то чую где-то подвох в виде комиса за что-нибуть при участии в этом аттракционе неслыханной щедрости по нынешним меркам ..
Додано: Нед 15 сер, 2021 08:24
lincoln2 в чём щедрость в маркетинговой заманухе? это 10,6% годовых если без капитализации. максимальная по рынку 11,5%
Додано: Нед 15 сер, 2021 08:31
согласен , что замануха и общегодовая меньше ..но под 10,5 - 11,5 нельзя каждых 7 дней забрать при необходимости...а Прозапасы старые тож имеют св-во заканчиваться..
Додано: Нед 15 сер, 2021 09:01
расчёт что жадность как всегда победит и забирать не будут, а если заберут до экватора то банк ещё и попользуется дешёвыми деньгами.
Додано: Нед 15 сер, 2021 09:24
Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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