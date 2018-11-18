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Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 28 сер, 2021 20:58
vitaliian написав: klug написав:
Воно якесь несподівано живуче - були у набагато глибшій дупі, ніж зараз. Певно хутін трохи гуманітарно допомагає своїм.
согласен конечно, но в последний месяц сильно часто и навязчиво предлагают депозит, титульная доходность которого небольшая, остальное домазывают бонусами. Это наводит на некоторые мысли. За доходностью депозитов люто бдит нбу, чтобы хитросделанные банки не включали пылесос с выдачей депозитов через фонд. А разные бонусы - способ обойти данные ограничения.
Подобным они занимаются не впервой
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Додано: Суб 28 сер, 2021 23:16
vitaliian написав: greenozon написав: vitaliian написав:
капитализации. максимальная по рынку 11,5%
13% - форвард (депозит + річний бонус +++)
как бы не гавкнул этот форвард...
Просто не заплываем за буйки
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:48
Что есть еще интересное, кроме Форварда?
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ziks
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:55
ziks написав:
Что есть еще интересное, кроме Форварда?
Хамон 5.5%, Бобёр 7%
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Додано: Сер 29 вер, 2021 21:45
Amethyst написав: ziks написав:
Что есть еще интересное, кроме Форварда?
Хамон 5.5%, Бобёр 7%
Ху из Бобер?
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Додано: Сер 29 вер, 2021 21:47
ziks написав:
Что есть еще интересное, кроме Форварда?
ніхто, все решта - шлак
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greenozon
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Додано: Сер 29 вер, 2021 21:52
greenozon написав: ziks написав:
Что есть еще интересное, кроме Форварда?
ніхто, все решта - шлак
Мова про дебетку?
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