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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 99100101102
Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 20:58

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

vitaliian написав:
  klug написав:Воно якесь несподівано живуче - були у набагато глибшій дупі, ніж зараз. Певно хутін трохи гуманітарно допомагає своїм.
согласен конечно, но в последний месяц сильно часто и навязчиво предлагают депозит, титульная доходность которого небольшая, остальное домазывают бонусами. Это наводит на некоторые мысли. За доходностью депозитов люто бдит нбу, чтобы хитросделанные банки не включали пылесос с выдачей депозитов через фонд. А разные бонусы - способ обойти данные ограничения.
Подобным они занимаются не впервой
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 сер, 2021 23:16

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

vitaliian написав:
  greenozon написав:
  vitaliian написав:капитализации. максимальная по рынку 11,5%

13% - форвард (депозит + річний бонус +++)

как бы не гавкнул этот форвард...
Просто не заплываем за буйки
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:48

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Что есть еще интересное, кроме Форварда?
ziks
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:55

  ziks написав:Что есть еще интересное, кроме Форварда?

Хамон 5.5%, Бобёр 7%
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:45

  Amethyst написав:
  ziks написав:Что есть еще интересное, кроме Форварда?

Хамон 5.5%, Бобёр 7%

Ху из Бобер?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:47

  ziks написав:Что есть еще интересное, кроме Форварда?


ніхто, все решта - шлак
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:52

  greenozon написав:
  ziks написав:Что есть еще интересное, кроме Форварда?


ніхто, все решта - шлак

Мова про дебетку?
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 22:00

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

  Прораб написав:Ху из Бобер?

https://bvr.com.ua/#nazbiratus
Amethyst
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  #<1 ... 99100101102
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