Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 17 бер, 2022 16:55
На какой-то из веток на днях видел табличку с актуальными ставками. Может, кто ткнуть?
la9
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Додано: Чет 17 бер, 2022 16:58
la9 написав:
На какой-то из веток на днях видел табличку с актуальными ставками. Может, кто ткнуть?
може тут?
https://mustbe.ml/tables/
там є усі дані, кредитки, дебетки...
greenozon
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Додано: Чет 17 бер, 2022 16:59
greenozon написав: la9 написав:
На какой-то из веток на днях видел табличку с актуальными ставками. Может, кто ткнуть?
може тут?
https://mustbe.ml/tables/
там є усі дані, кредитки, дебетки...
За эти табл знаю, но нет. Прямо в посте была чья-то табличка
la9
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Додано: Чет 17 бер, 2022 17:02
тоді мабуть це був скрін із телеграм каналу TAB Finance
пошукайте там
greenozon
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:10
По данным из телеграм-канала
TAB Finance
запилил свою табличку
Свободные деповклады
mustbe
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Додано: Сер 24 сер, 2022 14:49
по Укрсибу - різна ставка (не фіксована як в таблиці)
https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ve_new.pdf
пункт 3.2
greenozon
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:48
У Альфы есть же ещё и Сбер, 8% для всех
И мне он всегда нравился больше ДохСейфа
Amethyst
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:01
Amethyst написав:
У Альфы есть же ещё и Сбер, 8% для всех
И мне он всегда нравился больше ДохСейфа
Разжуйте, пожалуйста, для неофита преимущества Сбера. Спасибо
alibob
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:13
alibob написав:
Разжуйте, пожалуйста, для неофита преимущества Сбера. Спасибо
Дістану запис зі своїх талмутів. Ще тоді наче сам
clientage
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- "если закинуть в пятницу р2р на Вайт, а потом на Дох. сейф, то в пн деньги окажутся опять на карте и не будут начислены %. Если на Сбер, то будут".
Striker
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:45
Striker написав:
Дістану запис зі своїх талмутів. Ще тоді наче сам
clientage
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Грамотный был коллега.
Жаль, что отошёл от дел )
mustbe
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