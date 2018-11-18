Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

alibob написав:Разжуйте, пожалуйста, для неофита преимущества Сбера. Спасибо
Дістану запис зі своїх талмутів. Ще тоді наче сам clientage відповідав - "если закинуть в пятницу р2р на Вайт, а потом на Дох. сейф, то в пн деньги окажутся опять на карте и не будут начислены %. Если на Сбер, то будут".
Дякую. За п'ятница-понеділок не зрозумів - "в пн деньги окажутся опять на карте" - це чому? І відсоток по дохсейфу 8, а по ощадному 6,5. Чи Сбер це інше?
alibob написав:Разжуйте, пожалуйста, для неофита преимущества Сбера. Спасибо
Дістану запис зі своїх талмутів. Ще тоді наче сам clientage відповідав - "если закинуть в пятницу р2р на Вайт, а потом на Дох. сейф, то в пн деньги окажутся опять на карте и не будут начислены %. Если на Сбер, то будут".
Дякую. За п'ятница-понеділок не зрозумів - "в пн деньги окажутся опять на карте" - це чому? І відсоток по дохсейфу 8, а по ощадному 6,5. Чи Сбер це інше?
8 для ДохСейфу у Блека, 6.5 - у Вайта. А ото Пт/Пн - це така особливість сервісу Алки
ПС. І неофіти пам'ятають про абонку з вересня для Пакеток?