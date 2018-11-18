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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:53

  Striker написав:
  alibob написав:Разжуйте, пожалуйста, для неофита преимущества Сбера. Спасибо

Дістану запис зі своїх талмутів. Ще тоді наче сам clientage відповідав :) - "если закинуть в пятницу р2р на Вайт, а потом на Дох. сейф, то в пн деньги окажутся опять на карте и не будут начислены %. Если на Сбер, то будут".


Дякую. За п'ятница-понеділок не зрозумів - "в пн деньги окажутся опять на карте" - це чому?
І відсоток по дохсейфу 8, а по ощадному 6,5. Чи Сбер це інше?
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:09

  alibob написав:Дякую. За п'ятница-понеділок не зрозумів - "в пн деньги окажутся опять на карте" - це чому?
І відсоток по дохсейфу 8, а по ощадному 6,5. Чи Сбер це інше?

Точно не пам'ятаю, може тому що не буде нормальної проводки по рахунку. "Сберегательный" = "Ощадний". В мене також 6.5%, а не 8%, як написали. 8% то на Хамелеоні.
  mustbe написав:Грамотный был коллега.
Жаль, что отошёл от дел )

Ага. Гарний був хлопак. :)
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:37

  alibob написав:
  Striker написав:
  alibob написав:Разжуйте, пожалуйста, для неофита преимущества Сбера. Спасибо

Дістану запис зі своїх талмутів. Ще тоді наче сам clientage відповідав :) - "если закинуть в пятницу р2р на Вайт, а потом на Дох. сейф, то в пн деньги окажутся опять на карте и не будут начислены %. Если на Сбер, то будут".


Дякую. За п'ятница-понеділок не зрозумів - "в пн деньги окажутся опять на карте" - це чому?
І відсоток по дохсейфу 8, а по ощадному 6,5. Чи Сбер це інше?

8 для ДохСейфу у Блека, 6.5 - у Вайта.
А ото Пт/Пн - це така особливість сервісу Алки :mrgreen:

ПС. І неофіти пам'ятають про абонку з вересня для Пакеток?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 13:39

було б цікаво побачити порівняльну таблицю гривневих депозитів по банках; 1,3,6,12 місяців; і ставках
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Повідомлення Додано: Сер 28 гру, 2022 14:11

[cwlkr]

не зовсім в тему гілки, але - https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =651810082
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:43

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

З картки айбоксбанку є вихід безкоштовний?
Якщо тягнути наприклад?
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 10:45

  2XL написав:З картки айбоксбанку є вихід безкоштовний?
Якщо тягнути наприклад?

Тяну моней бесплатно
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 11:09

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

la9 написав:
  2XL написав:З картки айбоксбанку є вихід безкоштовний?
Якщо тягнути наприклад?

Тяну моней бесплатно
Без підключених СМС працює?
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 27 лют, 2023 13:37

  2XL написав:
la9 написав:
  2XL написав:З картки айбоксбанку є вихід безкоштовний?
Якщо тягнути наприклад?

Тяну моней бесплатно
Без підключених СМС працює?

Нет!!!
Сначала не подключал, потом пришлось
Коды приходят только через смс. Через инет нет...
la9
 
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сенс анонсировал депозит на 3 дня под 13%
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