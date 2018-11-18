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Карти-"депозитки"
з підвищеною % ставкою

Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 103104105106>
Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:23

  vitaliian написав:сенс анонсировал депозит на 3 дня под 13%
Лидер.
ускоряется за форвардом.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:29

Справа в НБУ, який примушує банки йти в бік строкових депозитів, нехай і на 3 дні
вже через пару тижнів більшість банків перейде на цей better new mode :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:37

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Чекаю депозити овернайт.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 09:41

  Дюрі-бачі написав:Чекаю депозити овернайт.


один банк (забув назву, якийсь рідкісний) вже дуже давно пропонує таку послугу для ФО
власне під давно слід розуміти момент, коли НБУ фаярнув 25 в небо
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 18:58

  greenozon написав:
  Дюрі-бачі написав:Чекаю депозити овернайт.


один банк (забув назву, якийсь рідкісний) вже дуже давно пропонує таку послугу для ФО
власне під давно слід розуміти момент, коли НБУ фаярнув 25 в небо

Індустріалбанк:
Нова Національна Перспектива
Депозит в національній валюті з плаваючою ставкою, що залежить від ставки за депозитними сертифікатами "овернайт"
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 19:28

о, дякую, воно!

Р = С«ОН» - 3,0% , де
Р – розмір річної процентної ставки на вклад за відповідний день;
С«ОН» - ставка за депозитними сертифікатами «овернайт» на
відповідний день, що встановлена та оприлюднена Національним
банком України

виходить банк заробляє собі 3%
все чесно та відверто :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 бер, 2023 20:28

  greenozon написав:о, дякую, воно!

Р = С«ОН» - 3,0% , де
Р – розмір річної процентної ставки на вклад за відповідний день;
С«ОН» - ставка за депозитними сертифікатами «овернайт» на
відповідний день, що встановлена та оприлюднена Національним
банком України

Там ще треба дочитати до мін. суми, умов поповнення та строку дії - нічого кримінального немає, але є цікаві нюанси.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 кві, 2023 05:36

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

% по картам в "Sense" с 1 апреля понизился. В таблице данные устаревшие.
ihor200268
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 17:37

Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою

Свободные депозиты нынче не в тренде ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 17:52

max 10%
є й більше .але картки платні

деталі

https://tab-tab.ml/pdf/deposit/16-05-2023.pdf
greenozon
 
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