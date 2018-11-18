Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 02 бер, 2023 09:23
vitaliian написав:
сенс анонсировал депозит на 3 дня под 13%
Лидер.
ускоряется за форвардом.
flysoulfly
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Додано: Чет 02 бер, 2023 09:29
Справа в НБУ, який примушує банки йти в бік строкових депозитів, нехай і на 3 дні
вже через пару тижнів більшість банків перейде на цей better new mode
greenozon
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Додано: Чет 02 бер, 2023 09:37
Чекаю депозити овернайт.
Дюрі-бачі
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Додано: Чет 02 бер, 2023 09:41
Дюрі-бачі написав:
Чекаю депозити овернайт.
один банк (забув назву, якийсь рідкісний) вже дуже давно пропонує таку послугу для ФО
власне під давно слід розуміти момент, коли НБУ фаярнув 25 в небо
greenozon
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Додано: Чет 02 бер, 2023 18:58
greenozon написав: Дюрі-бачі написав:
Чекаю депозити овернайт.
один банк (забув назву, якийсь рідкісний) вже дуже давно пропонує таку послугу для ФО
власне під давно слід розуміти момент, коли НБУ фаярнув 25 в небо
Індустріалбанк:
Нова Національна Перспектива
Депозит в національній валюті з плаваючою ставкою, що залежить від ставки за депозитними сертифікатами "овернайт"
klug
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Додано: Чет 02 бер, 2023 19:28
о, дякую, воно!
Р = С«ОН» - 3,0% , де
Р – розмір річної процентної ставки на вклад за відповідний день;
С«ОН» - ставка за депозитними сертифікатами «овернайт» на
відповідний день, що встановлена та оприлюднена Національним
банком України
виходить банк заробляє собі 3%
все чесно та відверто
greenozon
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Додано: Чет 02 бер, 2023 20:28
greenozon написав:
о, дякую, воно!
Р = С«ОН» - 3,0% , де
Р – розмір річної процентної ставки на вклад за відповідний день;
С«ОН» - ставка за депозитними сертифікатами «овернайт» на
відповідний день, що встановлена та оприлюднена Національним
банком України
Там ще треба дочитати до мін. суми, умов поповнення та строку дії - нічого кримінального немає, але є цікаві нюанси.
klug
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Додано: Суб 15 кві, 2023 05:36
% по картам в "Sense" с 1 апреля понизился. В таблице данные устаревшие.
ihor200268
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Додано: Нед 18 чер, 2023 17:37
Свободные депозиты нынче не в тренде ?
SILVER_UA
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Додано: Нед 18 чер, 2023 17:52
greenozon
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