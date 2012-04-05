В каком банке с наименьшей комиссией можно проделать прямую конвертацию евро в $?
Желательно указать минимальную и максимальную сумму для конвертации, а также и % комиссии.
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Додано: Вів 22 чер, 2010 08:51
Конвертация евро -> доллар $
В каком банке с наименьшей комиссией можно проделать прямую конвертацию евро в $?
Желательно указать минимальную и максимальную сумму для конвертации, а также и % комиссии.
Додано: Вів 22 чер, 2010 09:23
Uriel82
В разных банках разные условия.
К примеру в Артем-Банке конвертация была по их собственному курсу и без комиссии (нужно уточнять). В Укрэксиме используют курс НБУ и 3% комиссии от валюты, которую меняют. Комиссия взимается в грн.
Конвертация возможно в пределах одной группы классификатора. В противном случае обмен только через грн. (если не ошибаюсь)
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Додано: Вів 22 чер, 2010 09:33
В банке Премиум конверсия на уровне 20-30 пипсов от международного рынка (на сумме от 50 тыс евро). Вообще, все зависит от суммы, стороны банка, купюры (за 500-ки дают лучше курс) и конъюнктуры рынка. Комиссии за конверсию нет (возможна комиссия в случае разницы между договорным курсом и курсом НБУ).
Додано: Пон 03 гру, 2018 15:50
Re: Конвертация евро -> доллар $
Что сейчас известно по теме? Где-то есть прямая конвертация или только через гривну?
Додано: Пон 03 гру, 2018 23:11
В Сбєрі супостата...ні ногою в Сбєр.
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