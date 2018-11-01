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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7826782778287829
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 18:55

Re: Приватбанк

greenozon написав:по чому пейоти продають тамка? :)


Ты сначала долети - там подскажут
Mavr
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:41

Re: Приватбанк

  vovan_prm написав:Она оказывается может не принять в расчет списание по "Оплате частями".
Т. е. очередной платёж по ОЧ списали с кредитных средств, но по кнопке "Рассчитать" он не учелся?

В поддержку на почту не писал?..
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:48

  MASolomko написав:
  vovan_prm написав:Она оказывается может не принять в расчет списание по "Оплате частями".
Т. е. очередной платёж по ОЧ списали с кредитных средств, но по кнопке "Рассчитать" он не учелся?

Именно так.
В поддержку на почту не писал?..

Звонил на 3700. Её позиция: я вижу остаток на конец месяца, и вижу что платеж меньше, значит Вы не выполнили условия льготного периода.

Обращался в отделение. Собственно там, путем складывания на счетах сумм из выписки и выяснили. На вопрос почему так, менеджер ответила, что ОЧ является отдельным договором и подразумевает пополнение карты раз в месяц на нужную сумму.

Проблема в том, что сейчас невозможно доказать что показала мне кнопка "Рассчитать" 25 октября, но я то знаю! И всегда округляю до сотен гривень в большую сторону.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:10

Re: Приватбанк

  vovan_prm написав:На вопрос почему так, менеджер ответила, что ОЧ является отдельным договором и подразумевает пополнение карты раз в месяц на нужную сумму.
Тут необходимо было или того же менеджера просить в чат написать, или самому, или на почту слать.
IMHO
MASolomko
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