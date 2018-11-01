greenozon написав:по чому пейоти продають тамка?
Ты сначала долети - там подскажут
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лис, 2018 18:55
Re: Приватбанк
Ты сначала долети - там подскажут
Додано: Чет 01 лис, 2018 22:41
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:48
Именно так.
Звонил на 3700. Её позиция: я вижу остаток на конец месяца, и вижу что платеж меньше, значит Вы не выполнили условия льготного периода.
Обращался в отделение. Собственно там, путем складывания на счетах сумм из выписки и выяснили. На вопрос почему так, менеджер ответила, что ОЧ является отдельным договором и подразумевает пополнение карты раз в месяц на нужную сумму.
Проблема в том, что сейчас невозможно доказать что показала мне кнопка "Рассчитать" 25 октября, но я то знаю! И всегда округляю до сотен гривень в большую сторону.
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:10
Re: Приватбанк
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