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"Черный список"
работников

"Черный список" работников
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Обговорення питань пошуку роботи: Як шукати роботу після 40 років, як заробляти понаднормово, СПД і робота по трудовій, а також чорний список працівників і типові помилки претендентів і роботодавців.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 24 тра, 2017 16:18

Re: "Черный список" работников

Мда, вот после такого резко сократится приток соискателей.
gudvineugene
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2017 09:48

Недобросовестный работник. Кидает людей на деньги

Шевчук Юрий, дал объявление на olx по поводу услуг подсобников. Нашел заказчика. Потом дал объявление и нашел 2-х рабочих, которых отправил на работу 18.05.2017. Деньги от заказчика получил в полном объеме (вместе с своими процентами), а ребятам не заплатил!!!
Вот такой он му***!!!
Работает в паре с Арустамяном Николаем Кареновычем (или пользуется его карточкой). Коля людей набирает, а Юрий КИДАЕТ!!!!
Всем кто знает этого типа - скажите что он моральный ур**, который в день расчета с рабочими, (которые гнули спины весь день), набухался, а на следующий день включил "мороз" и так деньги и не вернул!!!!!
Его телефоны - ‎068-913-13-70, ‎‎067-121-79-61.

Юра, пусть в твоей жизни всё будет так, как ты поступил с нами!!!!
Евгений Булгаков
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2017 14:38

chery столкнулась сама с этим мошенником. Попробовала найти его на специализированном сайте поиска мошенников плут ком юа , и нашла информацию о нем – https://plut.com.ua/search/?text=%D1%81 ... key=person
ksusha_kicunya
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2017 14:52

Бондаренко Олег Олександрович

Бондаренко Роман Олександрович (ІНН 3450515950)
1. період роботи 1 місяць
2. компанія "coffee.ua", тел. 044-355-05-15
Бондаренко Олег Олександрович в зник із досить великою сумою коштів, що належали фірмі, де працював. Телефон звісно вимкнений. Розповідає, що студент-заочник КПІ, але як опинилось його відчислили у 2016 році.
Будьте обережні!!!!!
suzdaleva_suzdaleva
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Повідомлення Додано: Суб 11 лис, 2017 14:55

Курьер-вор

Нагорный Сергей Владимирович МЕ901871 +380987228696
Пол года работал курьером. Присвоил себе выручку магазина. Работодатели будьте осторожны!


Юрий Зозуля
Старший менеджер
Интернет-магазин All4MAc.com.ua
+380983384344
inevmy
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2017 13:19

Осторожно! Пидгурская Ирина Александровна

Пидгурская Ирина Александровна (19.05.1984 г.р., прож.: г. Тернополь, тел. +380976370219, почта: irenapidhurska@yahoo.com)

Проработала всего неделю, работала плохо, все время задерживалась, много времени тратила впустую. Когда мы решили разойтись - испортила рабочие таблицы, нашим партнерам и сотрудникам разослала письма с выдумками порочащими нашу репутацию. Но этого ей показалось мало, начала вымогать деньги и шантажировать тем что и дальше будет портить репутацию компании. На нее написано заявление в милицию, будем судиться.
Осторожно, ни за что не связывайтесь!!!
aroiraiua
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2018 22:29

Коваль Ксения, Кошарная Ксения Днепр ‎0669224914‬ воровство

Коваль Ксения \ Кошарная Ксения, Днепропетровск, телефон 0669224914, паспорт 000272557, украла более 30000 грн. и скрылась с места работы.
Муж Кошарный Дмитрий, телефон 0980514888
TIMEBAR
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 15:29

ЧЁРНЫЙ СПИСОК СОТРУДНИКОВ

ЧЁРНЫЙ СПИСОК СОТРУДНИКОВ
1. Корчомный Евгений Анатольевич
2. Должность: менеджер интернет магазина
3. Интернет магазин Supersumka
4. Уволен сотрудник: Корчомный Евгений Анатольевич, дата рождения, 5 апреля 1991, Киев
5. Период работы - 3 месяца
6. Директор Кожевников Евгений Александрович
8. тел. 38044233-33-85
9. Сотрудник завладел корпоративной информацией, которой в течении работы и после увольнения использовал в своих корыстных целях. Сложилось впечатление, что на работу только для этого и устраивался
Supersumka
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:07

Re: "Черный список" работников

Данилец Валентин Сергеевич 1973г.р., проживает г. Днепр, пр. Мира
Работал в компании "Омега-Автопоставка" в г.Днепр водителем грузового автомобиля
Халатное отношение к технике, пьянство.
Уличен в краже топлива и денежных средств в крупных размерах.

Паршин Д.А. 096-320-87-59
dima2018
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