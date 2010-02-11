|
Додано: Нед 12 жов, 2025 14:01
Граница между богатеями и не богатеями по золоту четкая. Если человек даже при одинаковой цене за грамм соток и мелочи - полтинники и прочие унцовки, скажет - "мне только сотками, мелочь не интересна" - то перед вами богатей. У него в сейф уже не влазит, куда ему унцовки брать, которые втрое больше места занимают?
Додано: Нед 12 жов, 2025 14:36
Вы там живы, после пятничной животворяящей криптофеерии? А то говорят злые языки что с пятницы на субботу процент самоубийств и инфарктов среди криптанов превысил все исторические значения.
А когда нонфармы будут? А то я наивный ждал их в пятницу. Опять перенесли объявление из-за шотдауна?
