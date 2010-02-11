|
Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 12 лют, 2026 10:58
1patron
Вы бы еще в субботнем номере Файнешенал Таймс котировки и графики смотрели бы.
jabba
- Повідомлень: 5115
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 412 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:02
Я же не такой гуру. Смотрю, где нашел. Где смотрят профи?
1patron
- Повідомлень: 44
- З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:10
1patron Где угодно, кроме отстойного китко.
jabba
- Повідомлень: 5115
- З нами з: 18.12.08
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 412 раз.
Профіль
Додано: Чет 12 лют, 2026 11:20
jabba Чем китко хуже остальных. Лет 15 пользуюсь. Вполне позволяет оценивать ситуацию и принимать решение о покупке/продаже.
1patron
- Повідомлень: 44
- З нами з: 09.07.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
Профіль
