Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 10:58

1patron Вы бы еще в субботнем номере Файнешенал Таймс котировки и графики смотрели бы. :mrgreen:
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:02

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Я же не такой гуру. Смотрю, где нашел. Где смотрят профи?
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:10

1patron Где угодно, кроме отстойного китко.
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:20

jabba Чем китко хуже остальных. Лет 15 пользуюсь. Вполне позволяет оценивать ситуацию и принимать решение о покупке/продаже.
