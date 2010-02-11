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Гарячі новини про дорогоцінні метали
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 11 чер, 2026 13:36
jabba написав: ihorsic написав:
Тобто Ви вважаєте 4000 залізобетонним дном від якого почнемо знову закуплятися. Чи в Жаби є альтернативна думка?
Вы его не покупали по 2500 и уж тем более не продавали по 5+ поэтому термин "снова" как бы не уместен. Вы его "снова" разве что как обычно опять не купите. Так что вам все равно какая будет цена.
І скрізь Ви були і все Ви знаєте (як у старому анекдоті про афроамериканця)
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Додано: Чет 11 чер, 2026 14:32
jabba написав: ihorsic написав:
Тобто Ви вважаєте 4000 залізобетонним дном від якого почнемо знову закуплятися. Чи в Жаби є альтернативна думка?
Вы его не покупали по 2500 и уж тем более не продавали по 5+ поэтому термин "снова" как бы не уместен. Вы его "снова" разве что как обычно опять не купите. Так что вам все равно какая будет цена.
но все же теорию почему падаем послушать интересно )))
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tester3373
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Додано: Чет 11 чер, 2026 15:00
ihorsic написав: jabba написав: ihorsic написав:
Тобто Ви вважаєте 4000 залізобетонним дном від якого почнемо знову закуплятися. Чи в Жаби є альтернативна думка?
Вы его не покупали по 2500 и уж тем более не продавали по 5+ поэтому термин "снова" как бы не уместен. Вы его "снова" разве что как обычно опять не купите. Так что вам все равно какая будет цена.
І скрізь Ви були і все Ви знаєте (як у старому анекдоті про афроамериканця)
Ну вы же сами всю дорогу пишите что "не буду покупать,по 2700 очень дорого" или пойду завтра куплю, но наступает завтра и не купил снова". А потом за флудом забываете и у вас "снова закуп".
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jabba
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Додано: Чет 11 чер, 2026 19:46
что там уже трамп заявил, что 3 бакса на грамм за минуту добавили?)
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smdtranz
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Додано: Чет 11 чер, 2026 19:55
smdtranz Опять передумал бомбить на последних секундах. Блокбастеров про спасение мира на последней секунде обсмотрелся.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 15:23
це бакс так в ціні розігнався?
євро падає, золото падає, біток падає.
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tester3373
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Додано: Сер 24 чер, 2026 15:41
Кольнули під 4000, можна лонгувати на свої гроші (без плечей), непогана зона.
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Додано: Сер 24 чер, 2026 19:34
tester3373 написав:
це бакс так в ціні розігнався?
євро падає, золото падає, біток падає.
Фізичне в степах України поки що не дуже падає.
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ihorsic
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Додано: Сер 24 чер, 2026 20:08
ihorsic
ага, это вы попробуйте продать)
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