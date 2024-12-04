Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

Вітаю, пане Сибарит.
Щойно перевірила, мобільна версія працює.
Можливо варто очистити кеш.
З повагою,
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Додано: Чет 21 лис, 2024 13:02
Додано: Суб 23 лис, 2024 16:37
Додано: Вів 26 лис, 2024 14:45
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми
Добрий день, шановний Shaman!
Маємо те, що маємо
Мені самій незручно
Я виконала ті задачі, які мені поставили. Далі кроки за колегами. Мені озвучили, що треба чекати, не вказавши чітких термінів(
З повагою,
Додано: Сер 27 лис, 2024 13:01
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми
схоже, що пересування ліжок (вимкнення окремих функцій форуму) - не допомагає. може треба зробити більш радикальні кроки?
хоча можна ще вимкнути можливість відповідати для форумчан - має допомогти
Додано: Сер 27 лис, 2024 13:37
Ірина_
Треба у Успіха спитати що робити в такому випадку..
Додано: Вів 03 гру, 2024 16:01
Вітаю, в мене така сама проблема, не можна вибрати та подивитися розділ "Ваши сообщения" чи скористатися пошуком. Видає повідомлення:
Извините, но вам запрещено пользоваться поиском.
що з цим робити та як це лікується?!?
Додано: Вів 03 гру, 2024 16:12
переходите по ссылкам и читайте темы без поиска.
Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
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можете делать закладки интересующих вас тем.
Додано: Вів 03 гру, 2024 16:28
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми
Додано: Сер 04 гру, 2024 15:28
Не подскажете, где ветка с обсуждением банковского обслуживания ФОПов ???
Перерыл темы и не нашёл.
Благодарю заранее.
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