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Зручність форуму: обговорюємо
недоліки, вказуємо на помилки

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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  #<1 ... 262263264265>
Повідомлення Додано: Чет 21 лис, 2024 13:02

  Сибарит написав:Мобильная версия исчезла только у меня?
Грузится версия для ПК, независимо от выбора режима.

Вітаю, пане Сибарит.
Щойно перевірила, мобільна версія працює.
Можливо варто очистити кеш.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2024 16:37

  Ірина_ написав:
покращення назавжди?

Не можу відповісти. Слідкуйте за новинами в цій темі.

З повагою,

скільки там перемикали рік на рейтингу? гадаю в рік маємо вкластися :lol:

незручно слідкувати без пошуку :oops:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 14:45

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Добрий день, шановний Shaman!
  Shaman написав:скільки там перемикали рік на рейтингу? гадаю в рік маємо вкластися

Маємо те, що маємо :roll:

незручно слідкувати без пошуку :oops:

Мені самій незручно :evil:
Я виконала ті задачі, які мені поставили. Далі кроки за колегами. Мені озвучили, що треба чекати, не вказавши чітких термінів(

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:01

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

схоже, що пересування ліжок (вимкнення окремих функцій форуму) - не допомагає. може треба зробити більш радикальні кроки? 8)

хоча можна ще вимкнути можливість відповідати для форумчан - має допомогти :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:08

:D :D :D :D Shaman
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2024 13:37

Ірина_

Мені озвучили, що треба чекати, не вказавши чітких термінів(

З повагою,


Треба у Успіха спитати що робити в такому випадку.. :oops:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 16:01

  Примат написав:Информация
Извините, но вам запрещено пользоваться поиском.

это что означает? Выдает, когда нажимаю "Новые сообщения"

Вітаю, в мене така сама проблема, не можна вибрати та подивитися розділ "Ваши сообщения" чи скористатися пошуком. Видає повідомлення:

Извините, но вам запрещено пользоваться поиском.

що з цим робити та як це лікується?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 16:12

  Lost написав:що з цим робити та як це лікується?!?
переходите по ссылкам и читайте темы без поиска.
Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
Ринок банківських послуг
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можете делать закладки интересующих вас тем.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 16:28

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

  Lost написав:що з цим робити та як це лікується?!?

Лікується, але дороге лікування. Тому поки відклали, періодично дають вітаміни.
Всім форумом вже чекаємо одужання :oops:
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 15:28

  Wirująświatła написав:
  Lost написав:що з цим робити та як це лікується?!?
переходите по ссылкам и читайте темы без поиска.
Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
Ринок банківських послуг
Ринок банківських металів
Політика та гроші
Ринок нерухомості
Валютний ринок
Страхування
Фондовий ринок
Обговорення публікацій Finance.ua
можете делать закладки интересующих вас тем.


Не подскажете, где ветка с обсуждением банковского обслуживания ФОПов ???
Перерыл темы и не нашёл.
Благодарю заранее.
swan forever
 
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