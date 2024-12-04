Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Сер 04 гру, 2024 15:36
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Ірина_
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Додано: Сер 04 гру, 2024 15:50
swan forever написав:
Не подскажете, где ветка с обсуждением банковского обслуживания ФОПов ???
Перерыл темы и не нашёл.
Благодарю заранее.
емнип отдельного обсуждения по типу "банки для ФОПов" на форуме нет. В ветке интересующего вас банка можете поднять эту тему, если кому то она будет интересна.
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Wirująświatła
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