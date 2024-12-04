Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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  #<1 ... 262263264265
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 15:36

swan forever є стара тема Рахунки для ФОП у сфері ІТ: що пропонують банки

Сплатив на рахунок ФОП кошти з призначенням платежу, та банк їх не зараховує: що робити

Де відкрити рахунок для ФОП

А який банк цікавить?
Тут деякі банки мають своїх представників
Обслуговування в українських банках (гарне і погане).
Зможуть Вам надати відповідь.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 15:50

  swan forever написав:
  Wirująświatła написав:
  Lost написав:що з цим робити та як це лікується?!?
переходите по ссылкам и читайте темы без поиска.
Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
Ринок банківських послуг
Ринок банківських металів
Політика та гроші
Ринок нерухомості
Валютний ринок
Страхування
Фондовий ринок
Обговорення публікацій Finance.ua
можете делать закладки интересующих вас тем.


Не подскажете, где ветка с обсуждением банковского обслуживания ФОПов ???
Перерыл темы и не нашёл.
Благодарю заранее.

емнип отдельного обсуждения по типу "банки для ФОПов" на форуме нет. В ветке интересующего вас банка можете поднять эту тему, если кому то она будет интересна.
Wirująświatła
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  #<1 ... 262263264265
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