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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Нед 04 тра, 2014 16:51
yuriy12 Решили ли данный вопрос. Если нет, - изложите детали пожалуйста.
Додано: Пон 30 тра, 2016 14:51
Експрес страхування не выплачивает!!!
Отвратительная страховая компания. Дело 4.16.46 тянется с февраля 2016 года. Я потерпевшая сторона. 2 экспертизы делали все равно оператор(Марьяна, наверное одна в этой компании) ничего сказать не может. Вторую экспертизу специально делали, после суда для удешевления выплаты(ихний внештатный эксперт этого даже не скрывал). Но есть на руках независимая экспертиза и я думаю на суде добьюсь выплаты по ней + оплату всех затрат компенсируют.
Додано: Пон 30 тра, 2016 15:21
Додано: Чет 16 тра, 2019 11:44
Взял осенью в кредит Чери семерку, в пакете страховка Экспресса. В начале мая машину стукнули на стоянке возле супермаркета. Полицию вызвал сразу, опыт уже имеется. Звонил на контакт-центр, сказали страховка все покроет - уже документы сдал и ездил на экспертизу СТО, с покраской и рихтовкой общая сумма 27 тысяч, посмотрим теперь как быстро выплатят и когда отремонтируют (напишу отддельно).
Додано: Чет 13 чер, 2019 16:23
Tiburda Как и обещал, отчитываюсь. Уже неделю как забрал машину - ремонт занял около 2 недель, т.к. на складе не оказалось какого-то крепежа и его везли из-за границы. Со страховой вопросов вообще никаких не возникало.
Додано: Чет 22 сер, 2019 09:53
Было ДТП с водителем застраховванным в Экспрессе. А у меня полис КАСКО оформлен в другой компании, по нему мне отремонтировали машину. Обратился в Экспресс за компенсацией франшизы за ремонт, т.к. их клиент был виновен в случившемся ДТП. Деньги мне компенсировали после того, как суд принял решение по ДТП и я принес квитанцию об уплате франшизы. В целом доволен.
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