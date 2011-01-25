Кошторис приватного будинку на хлопський розум

Додано: Суб 28 лис, 2020 13:16

budivelnik

Насколько я понял Вы безукоризненно ориентируетесь в коньюктуре рынка в Галичі.

Порекомендуйте по поводу материалов и:

1. Доступнее использовать местные или тупо на заказ новые с торговцев доступных в инете.(цена-качество-доставка-разгрузка-погрузка)



2. Качество какого происхождения "лесоматериалов" Вы бы порекомендовали?(к примеру в 2007 я был ярым приверженцем вагонки из Закарпатья из смэрэки, собранные из неё комнаты с полировкой, до сих пор, словно "шкатулки", но сейчас "её нет")



3. Камыш в достатке - аж руки виверта, есть ли смысл его использовать без глубинной обработки? Или только по классике - "в глину" валькувать?(в таком помещении дышится по иному зимой и летом, а для меня это критический фактор)



4. Систему отопления, в случае отхода от классики(грубы), чем можно застраховать от размерзания?(Трагедия в личном не восприятии антифриза и веретёнки)

ТО же и с водой-канализацией?

Это кроме особенности планировки заложенной при строительстве. И системы автоматического поддержания температуры.

Это к условиям степного Юга Украины с очень резконтинентальными условиями +50-40 по Цельсию.



5. Какими средствами лучше обрабатывать дерево на открытом воздухе?(это кроме молотковой краски - обрабатывали олифа - сверху любая краска). Трагедия в том, что за последние 10-15 лет резко изменилась экология и климат - "дерево" стало всё превращаться в "труху", даже без шашелі.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.