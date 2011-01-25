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Кошторис приватного будинку на хлопський розум
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 жов, 2018 10:34
Долярчик
1 Я не долярчик , а тому клацати безвідповідально не навчений
2 Кошторис - штука складна і залежить від сотень параметрів , частина з яких це бачення замовника3
3 Немає в тому світі нічого більш непотрібного ніж безкоштовні поради...
Тому ще раз
а - будівництво - затія на мільйон і більше гривень
б - приймати рішення про початок такої операції на підставі якихось форумних записів - справа дурна і невдячна
в - яку б цифру я не написав ( а сума може коливатись від 200 доларів за м2 і до 5000 доларів/м2 в залежності від прийнятих рішень) без привязки до конкретики ні про що не говорить
Це те саме що ви прийдете на базар і попросите продати велосипед - вам назвуть суму в 10000 грн , але відмовляться уточняти це дитячий малиш чи професійний маунтбайк....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Сер 03 жов, 2018 11:35
ST_11 написав: Буба написав: budivelnik написав:
***
Купила земельну ділянку, на весні хочу будуватися і хотіла би знати скільки би мене коштовала ця будівля загальна площа будинку 133м2 площа будинку 97,7м2 будуватися хотіла би з газоблоків
Орієнтуйтесь на від 40 000 вічнозелених.
Це ціна щоб по мінімуму вселитись а не просто коробка. Найбільше грошей йде на "декорування" простору (стіни, стелі, підлога, дах, фасад і т.д.)
Хоч можна і 40К злити лише в коробку. Важко здогадатись про всі Ваші "хочу".
Ціна кожного етапу залежать від Ваших вподобань в оздоблені будинку та від якості матеріалів й майстрів (бригад).
Успіхів у цьому довготривалому й "грошіпоглинаючому" ділі
Не проще ли за такую цену купить готовый дом рядом - их сейчас много продается. А в стройку встревать сейчас когда стремительно дорожают материалы, их перевозка и стоимость рабочей силы,причем она становится дефицитной как в 2008г - тот еще гемор.
И никакие проекты со сметами в АВК-5 и даже подписанный с подрядчиком договор не даст окончательную цену.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Пон 11 тра, 2020 20:31
На скільки приблизно потягне будівництво будинку на 70 кв.м (внітрішня площа). Фундамент - збірні блоки, стіни - півтори цегли, утеплення мінвата, дах - металочерепиця?
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wenice
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Додано: Вів 12 тра, 2020 10:19
wenice написав:
На скільки приблизно потягне будівництво будинку на 70 кв.м (внітрішня площа). Фундамент - збірні блоки, стіни - півтори цегли, утеплення мінвата, дах - металочерепиця?
Доставайте сразу 20т и 20т что бы лежало на коротком депозите.(в ощадбанке конечно)
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Конрад Карлович
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Додано: Суб 28 лис, 2020 13:16
budivelnik
Насколько я понял Вы безукоризненно ориентируетесь в коньюктуре рынка в Галичі.
Порекомендуйте по поводу материалов и:
1. Доступнее использовать местные или тупо на заказ новые с торговцев доступных в инете.(цена-качество-доставка-разгрузка-погрузка)
2. Качество какого происхождения "лесоматериалов" Вы бы порекомендовали?(к примеру в 2007 я был ярым приверженцем вагонки из Закарпатья из смэрэки, собранные из неё комнаты с полировкой, до сих пор, словно "шкатулки", но сейчас "её нет")
3. Камыш в достатке - аж руки виверта, есть ли смысл его использовать без глубинной обработки? Или только по классике - "в глину" валькувать?(в таком помещении дышится по иному зимой и летом, а для меня это критический фактор)
4. Систему отопления, в случае отхода от классики(грубы), чем можно застраховать от размерзания?(Трагедия в личном не восприятии антифриза и веретёнки)
ТО же и с водой-канализацией?
Это кроме особенности планировки заложенной при строительстве. И системы автоматического поддержания температуры.
Это к условиям степного Юга Украины с очень резконтинентальными условиями +50-40 по Цельсию.
5. Какими средствами лучше обрабатывать дерево на открытом воздухе?(это кроме молотковой краски - обрабатывали олифа - сверху любая краска). Трагедия в том, что за последние 10-15 лет резко изменилась экология и климат - "дерево" стало всё превращаться в "труху", даже без шашелі.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Суб 28 лис, 2020 16:05
Kudrjavuy
Дуже багато взаємовиключаючих факторів
1 Вартість матеріалів коробки в кінцевому результаті не перевищить 10% вартості житла , тому постачальника вибираємо без привязки до місцевий/не місцевий, а з привязкою до того що хочемо будувати
До двох поверхів включно підійде практично будь-який матеріал
Тому в цьому питання - просто питання смаку(особистого)
2 Лісоматеріали - дерево це живий матеріал,який може бути з одної ділянки зрубаний,але в різні періоди , доставлений на обробку з різними затримками і оброблений верстатами з різним зносом пил/фрез....
І вийде від супер...до гімно....
3 і 5 пункт - екологічність
Як на мене
Якщо людина не хоче влетіти в 10 і більше разів дорожче - нехай забуде слово екологічно....
Як тільки Ви починаєте насичувати(обробляти) органіку(деревину/очерет) хімічними засобами захисту - Ви відразу вбиваєте екологічність
Тобто - насичуєте мало(боретесь за екологічність) ризикуєте втратити міцнісні і часові параметри служби , якщо сильно - втрачаєте екологічність..
То навіщо город городити?
4 - опалення/водопостачання
а - використовуйте металопластикові труби ,вони без розгерметризації (не тріскають) добре переносять тимчасові замерзання/розмерзання + відразу закладайте їх в рукави утеплення
б - що заважає на зиму влити в систему літр спирту(простого ,питного , температура кипіння суміші впаде з 100 до 90 , температура замерзання буде десь на рівні мінус 10( якщо 1спирт/5вода , мінус 25 якщо 1спирт/3вода)
Звідси висновок конструктив для 2-х поверхів від зовні -всередину
Утеплювач(пінопласт або мінвата або піноскло ( бажано закриті пори))+Каркас(дерево/бетон/метал-що більше подобається або доступне)+ наповнювач (цегла(повнотіла) саман (глина/ очерет)+гіпсокартон
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 28 лис, 2020 16:39
budivelnik
За спирт в систему - спасибо.
Первый раз такое слышу, хотя с металопластиковыми трубами это реально.(и только пищевой!). Но единично, без решения вопроса о не замерзании воды-канализации это не решение(А как "уход" в полуподвал ванны-туалета кухни - такое Вам не встречалось? Это что-то два уровня ниже земли. И как в таком случае ведёт себя температура в помещении? И как выкрутиться со стоком?).
"Экологично" - применено в том смысле, что с появлением проблем со здоровьем, в саманной мазанке, со стенами в 70см. стал "отходить - восстанавливаться".
Только как это превратить в "цивилизованный вид" не представляю, хотя есть и примеры таких попыток - но они все неудачные.(саман,-снаружи кирпич)
Т.Е.
Выбор стен непроизвольно пал на ракушняк или саман(глина+полова) - только как будет выглядеть результат не могу даже представить, те варианты что уже есть не устраивают.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Суб 28 лис, 2020 16:52
budivelnik
Вы простите, но данная тема, сейчас на фоне совида, со временем оживёт - качество жилья, для восстановления - после болезней лёгких.
Просто я обратил внимание, что всё равно у нас есть с Вами большая разница по восприятии материалов для строительства.
Пенопласт, минвата, ... - это у меня в квартире.
Но Дом как то изначально - мыши погрызут, от костра загориться, углы обобьются, ...
- "шубу" в своё время на дом даже делали, с расшивкой под шлакоблок со слюдой и суриком. она уже долговечнее, но это дань моды на то время, сейчас есть множество иных материалов.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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