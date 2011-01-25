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Кошторис приватного будинку на хлопський розум
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 чер, 2021 13:38
Приподнимем тему:дом стоит грошей по сравнению с шаромыговским трудом
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Мизантрóп
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Додано: Нед 13 чер, 2021 13:41
Мизантрóп написав:
Приподнимем тему:дом стоит грошей по сравнению с шаромыговским трудом
Че тут приподнимать, арматура с лесом в два раза выросла, ЗП кроме ИТ на месте.
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Bolt
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Додано: Нед 13 чер, 2021 14:08
Bolt написав: Мизантрóп написав:
Приподнимем тему:дом стоит грошей по сравнению с шаромыговским трудом
Че тут приподнимать, арматура с лесом в два раза выросла, ЗП кроме ИТ на месте.
Я для семеныча отлупа по ветке)) Вам тоже дяк! Уберегли земляков от его законоф
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Мизантрóп
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Додано: Нед 13 чер, 2021 14:44
Мизантрóп написав: Bolt написав: Мизантрóп написав:
Приподнимем тему:дом стоит грошей по сравнению с шаромыговским трудом
Че тут приподнимать, арматура с лесом в два раза выросла, ЗП кроме ИТ на месте.
Я для семеныча отлупа по ветке)) Вам тоже дяк! Уберегли земляков от его законоф
У мну участок в Конопнице(кто Львовский тот знает) есть 6 сот, поехал поразчисчал джунгли, с коммуникациями там проблем нет. Мог бы строится, но , пока , до окончания второго срока Зе будем посмотреть .
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Bolt
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Додано: Нед 13 чер, 2021 14:57
Bolt написав:
У мну участок в Конопнице(кто Львовский тот знает) есть 6 сот, поехал поразчисчал джунгли, с коммуникациями там проблем нет. Мог бы строится, но , пока , до окончания второго срока Зе будем посмотреть .
Ну, це якщо "для себе" і збираєтесь жити там на пенсії.
В іншому випадку - ви там ніколи за нормальні кошти його(новозбудований будинок) не продасте, а в оренду - тим більше не здасте!
То що - таки будете вити гніздечко для проведення пенсії на природі?
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